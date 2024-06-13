Появление чипа MediaTek в Samsung Galaxy Tab S10 Plusвыглядит сюрпризом.

Одна из версий предстоящего планшета Samsung Galaxy Tab S10 Plus может получить чипсет производства MediaTek, что следует из базы данных Geekbench, сообщается в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: PhoneArena

Устройство с модельным номером «SM-X828U», появившееся в базе данных Geekbench, соответствует записи IMEI и указывает на модель планшета Samsung Galaxy Tab S10 Plus — буква «U» в конце сигнализирует о том, что версия предназначена для рынка США, но ранее были обнаружены упоминания и об иных вариантах, которые будут выпускаться для других регионов.

Отмечается, что протестированный экземпляр оснащается чипом MediaTek Dimensity 9300+, снабжённым одним ядром Cortex-X4 с тактовой частотой до 3.4 ГГц, тремя ядрами Cortex-X4 с частотой до 2.85 ГГц и четырьмя ядрами Cortex-A720 с частотой до 2.0 ГГц, и видеоядром Mali-G720 Immortalis MP12 — ранее предполагалось, что Samsung воспользуется своей стратегией использования чипов от двух производителей для разных версий устройства, но это должны были быть чипсеты Qualcomm и Exynos, поэтому появление SoC от MediaTek стало сюрпризом.

Источник фото: X/ICE UNIVERSE/Geekbench

Вполне возможно, что предыдущая утечка была не совсем верна, или же Samsung решила заменить один из вариантов SoC, упоминавшихся ранее, на чип от MediaTek.

Кроме того, представленный образец обзавёлся 12 ГБ оперативной памяти и работал под управлением операционной системы Android 14. В одноядерном тесте Geekbench устройство набрало 2141 балл, а в многоядерном — 6952 очка.

Ожидается, что, помимо планшета Galaxy Tab S10 Plus, компания Samsung представит также модели Galaxy Tab S10 и Galaxy Tab S10 Ultra.