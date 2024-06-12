Платформа Windows на Arm привлекает всё большее количество производителей.

В настоящее время эксклюзивным правом поставки ARM-процессоров для устройств под управлением Windows обладает Qualcomm, но в скором времени MediaTek представит свой собственный продукт для платформы Windows на Arm, говорится в публикации сайта Neowin.

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Источник фото: TechCrunch

Как стало известно изданию Reuters, тайваньская компания MediaTek разрабатывает собственный ARM-совместимый чип, предназначенный для мобильных устройств с Windows на Arm. Отмечается, что данный продукт создаётся на основе существующих разработок, что упрощает работу для производителя.

Ожидается, что новинка будет представлена во второй половине следующего года, когда истекут эксклюзивные права Qualcomm. При этом пока не ясно, будет ли новый процессор MediaTek соответствовать требованиям Copilot Plus PC, выдвигаемым Microsoft.

Выход новейших процессоров Qualcomm Snapdragon X расширил разнообразие чипов на рынке ПК, который до недавних времён был наводнён преимущественно лишь продуктами производства Intel и AMD, а появление ещё одного игрока позволит расширить ассортимент предлагаемых устройств под управлением операционной системы Windows.

Предполагается, что выбор систем Copilot Plus PC в будущем станет более разнообразным и широким, в том числе за счёт выхода новых форм-факторов и коммерческих устройств.

Платформа Windows на Arm поддерживается Microsoft уже в течение нескольких лет, и, судя по всему, привлекает к себе всё большее количество производителей.