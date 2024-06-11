Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
В текущем году более 80 % экспорта СПГ из России приходилось на страны Европы
Больше всего российского СПГ приобрела Франция, Бельгия и Испания.

Несмотря на усиливающееся санкционное давление на Россию со стороны стран Запада, доля экспорта российского сжиженного природного газа в Европейский Союз за первые 5 месяцев текущего года по-прежнему высока, говорится в материале издания «Коммерсантъ», ссылающегося на отчёт Kpler.

реклама

Источник фото: РИА Новости

Сообщается, что в период с января по май текущего года Россия нарастила объёмы экспорта сжиженного природного газа на 3.8 % в годовом выражении, что вылилось в 14.47 миллиона тонн. В частности, в мае из Российской Федерации было поставлено 2.8 миллиона тонн, то есть на 3.8 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего поставок СПГ из России за первые пять месяцев текущего года было в страны Европейского Союза — на их долю пришлось 80.8 % всего экспорта российского сжиженного природного газа, что в количественном выражении составило 7.26 миллиона тонн. Больше всего СПГ было отгружено Франции (2.7 миллиона тонн), Бельгии (2.35 миллиона тонн) и Испании (1.76 миллиона тонн).

Поставки СПГ из России по всему миру осуществляются благодаря работе двух крупнотоннажных СПГ-заводов, а именно «Ямал СПГ» и «Сахалин-2», а также двух среднетоннажных — «Криогаз-Высоцк» и «Портовая СПГ».

Хотя странам Европы и требуется российский газ, в результате чего прямых санкций на поставки «голубого топлива» из России пока введено не было, в последнее время давление в данной области, в том числе на российскую СПГ-инфраструктуру, усиливается — ранее завод «Арктик СПГ-2» попал под ограничения, а в четырнадцатом пакете санкций могут запретить перевалочные мероприятия российского СПГ в европейских портах, что, по мнению экспертов, вынудит Россию перенести перевалку в Мурманск, что приведёт к удлинению логистических путей и негативно скажется на стоимости газа.

#россия #европа #спг
Источник: kommersant.ru
+
Написать комментарий (0)
Global Times: Россия может «активно отреагировать» на первую атаку украинской военной авиации
В России начал сертификационные летные испытания импортозамещенный SJ-100
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинская компания создала дрон Raybird с возможностью полёта до 2500 км и 28 часами в воздухе
12
Xiaomi назвала смартфоны, которые получат Android 16, Android 17 и Android 18 на базе HyperOS
7
В России налажено серийное производство твердосплавного режущего инструмента для нужд машиностроения
21
Reuters: Во время полёта к МКС на космическом корабле Starliner произошли четыре утечки гелия
1
Российский дрон сразился с бронированной версией «Бабы-Яги» ВСУ и вышел из борьбы победителем
1
Показан новый трейлер игры STALKER 2
1
ВКС России получили партию учебно-боевых самолётов Як-130
3
Создатель Telegram объяснил, почему он пользуется телефоном Samsung за 170 евро
2
Asia Times: Для военных РФ американский танк Abrams представляет весьма лёгкую цель
+
Рособоронэкспорт проведёт презентацию отечественных боевых вертолетов на форуме Helirussia 2024
+
Эксперт Дандыкин заявил, что ВСУ приходится отступать из Часова Яра из-за переброски сил под Харьков
+
Складной iPhone появится раньше, чем ожидалось и не будет похож на Galaxy Z Fold 5
+
Кризис в Красном море блокирует 2 миллиона контейнеров в портах
+
Завершился финальный коммерческий полет космоплана VSS Unity
1
Realme GT7 Pro станет первым смартфоном на базе Snapdragon 8 Gen 4
+
Инженерный образец AMD Ryzen 5 9600X работает на частоте 5,7 ГГц на всех ядрах
10
Slim-версия складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold6 может получить более высокую цену
+
Почему выборы в Европе ничего не изменят, а антироссийский курс Европарламента станет ещё жёстче
1
На фоне презентации новой гиперзвуковой ракеты хуситы пообещали продолжать атаки на АУГ ВМС США
5
Раскрыты подробности о мобильных видеокартах NVIDIA GeForce RTX 50
+

Популярные статьи

Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
162
"Abyss School" - не таких я помню школьниц (краткий обзор игры)
8
Итоги гоночного уик-энда 8-9 июня
2
Выбираем лучший процессор для мощного игрового ПК — 10 самых выгодных моделей в 2024 году
51
Ноутбук vs компьютер – как игровая сборка за 213 000р оказалась в 2 раза быстрее лэптопа за 285 000р
18
МВФ настоятельно призвал Вашингтон сократить растущий госдолг США
20
Как работают телескопы - незаменимые инструменты всех астрономов
1
В случае конфликта с Китаем, ВВС США понесут огромные потери из-за отсутствия укрытий для самолётов
3
Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
2
Топ-9 самых холодных мест на планете Земля
5

Сейчас обсуждают

Радж Капур
17:26
Мы плохого не выберем, факт.
О Петербургском международном экономическом форуме
Смотрю за 404
17:23
Мало погибло - не удовлетворен, но в целом тенденция уже хорошая!
Взорвавшийся в Польше завод производил оружие для Украины
Радж Капур
17:22
Любой процессор АМД способен сделать из интелбоя кукарекающего петуха.
Core i9-14900KS vs Ryzen Threadripper PRO 7995WX – на что способен суперфламан AMD в играх
Олесь Кука
17:18
Ты охереешь, но 70 лет назад да и 30 лет назад это всё было
Рособоронэкспорт проведёт презентацию отечественных боевых вертолетов на форуме Helirussia 2024
Смотрю за 404
17:14
Большинство этих флагманов за всю жизнь так и не узнают что такое игры.
Core i9-14900KS vs Ryzen Threadripper PRO 7995WX – на что способен суперфламан AMD в играх
vl
17:13
Увы, уже появляются игры, в которых даже 4070 набирает меньше 50 кадров в 2,5к
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
Радж Капур
17:12
Заставить тебя наконец то работать, а не жить у своей бабы на диване, жрать дишик и пить пиво по 100 руб за баклажку.
О Петербургском международном экономическом форуме
Радж Капур
17:11
Во истину, Император велик!
О Петербургском международном экономическом форуме
N1ghtwish
17:10
Что опять наобещали?
О Петербургском международном экономическом форуме
Смотрю за 404
17:10
и ты можешь и тебя могут.
О Петербургском международном экономическом форуме
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем