Больше всего российского СПГ приобрела Франция, Бельгия и Испания.

Несмотря на усиливающееся санкционное давление на Россию со стороны стран Запада, доля экспорта российского сжиженного природного газа в Европейский Союз за первые 5 месяцев текущего года по-прежнему высока, говорится в материале издания «Коммерсантъ», ссылающегося на отчёт Kpler.

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Источник фото: РИА Новости

Сообщается, что в период с января по май текущего года Россия нарастила объёмы экспорта сжиженного природного газа на 3.8 % в годовом выражении, что вылилось в 14.47 миллиона тонн. В частности, в мае из Российской Федерации было поставлено 2.8 миллиона тонн, то есть на 3.8 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего поставок СПГ из России за первые пять месяцев текущего года было в страны Европейского Союза — на их долю пришлось 80.8 % всего экспорта российского сжиженного природного газа, что в количественном выражении составило 7.26 миллиона тонн. Больше всего СПГ было отгружено Франции (2.7 миллиона тонн), Бельгии (2.35 миллиона тонн) и Испании (1.76 миллиона тонн).

Поставки СПГ из России по всему миру осуществляются благодаря работе двух крупнотоннажных СПГ-заводов, а именно «Ямал СПГ» и «Сахалин-2», а также двух среднетоннажных — «Криогаз-Высоцк» и «Портовая СПГ».

Хотя странам Европы и требуется российский газ, в результате чего прямых санкций на поставки «голубого топлива» из России пока введено не было, в последнее время давление в данной области, в том числе на российскую СПГ-инфраструктуру, усиливается — ранее завод «Арктик СПГ-2» попал под ограничения, а в четырнадцатом пакете санкций могут запретить перевалочные мероприятия российского СПГ в европейских портах, что, по мнению экспертов, вынудит Россию перенести перевалку в Мурманск, что приведёт к удлинению логистических путей и негативно скажется на стоимости газа.