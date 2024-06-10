Помимо цены умных часов Samsung Galaxy Watch FE раскрыты и размеры устройства.

Появившиеся некоторое время назад в сети Интернет слухи о раннем запуске доступной модели умных часов Samsung Galaxy Watch FE подтверждаются фактом появления новинки в магазине Amazon, говорится в публикации сайта NotebookCheck.

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Источник фото: NotebookCheck/X/Sudhanshu1414

Как указано на странице товара в интернет-магазине Amazon, умные часы Samsung Galaxy Watch FE будут запущены 24 июня, то есть за несколько недель до основного мероприятия компании, на котором южнокорейский производитель презентует сразу несколько новых моделей своих мобильных устройств. Стоимость новинки оказалась равна 199 евро. Кроме того, стали известны габариты 40-мм версии, составляющие 40x10x39 мм, а вес устройства достигает 26.6 г.

Источник фото: NotebookCheck/YTechB/Amazon

Иных характеристик новинки на Amazon журналистам источника найти не удалось, но, как гласят недавние слухи, умные часы Samsung Galaxy Watch FE будут лишь ребрендингом выпущенной около трёх лет назад модели Galaxy Watch4, то есть устройство будет оснащено всё тем же чипсетом Exynos W920, AMOLED-дисплеем с диагональю 1.2 дюйма и разрешением 396x396 точек, а также аккумуляторной батареей, обладающей ёмкостью 247 мА·ч, полного заряда которой должно хватить на 30 часов автономной работы. Помимо этого, новинка обзаведётся пылевлагозащищённым ударопрочным корпусом, выполненным с учётом стандартов IP68 и MIL-STD-810H, обеспечивающим водонепроницаемость 5ATM.

Ряд европейских магазинов уже запустили акции, предлагающие Galaxy Watch FE совершенно бесплатно, но для этого надо выполнить ряд условий, например, приобрести флагманскую модель смартфона Samsung.