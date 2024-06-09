Стоимость варианта с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти должна составить $240.

Финский производитель HMD Global вскоре пополнит свой модельный ряд смартфонов ещё одним устройством, предлагающимся по доступной цене — как сообщает информатор smashx_60 в социальной сети X, компания выпустит модель под кодовым названием Atlas, которая станет преемницей Nokia G400, представленной в 2022 году, говорится в публикации сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina/X/smashx_60

Как видно по изображению устройства, которое предоставил информатор, модель HMD Atlas имеет тонкие рамки, плоский корпус с модулем камеры прямоугольной формы на задней панели, а также с вырезом для селфи-камеры на передней. Представленный экземпляр выполнен в оливково-зелёных тонах, но, судя по всему, должны быть и другие варианты оформления.

Новинке приписывается наличие чипсета Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, а также IPS-панели с диагональю 6.64 дюйма, разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

Кроме того, смартфон HMD Atlas может получить основную камеру с разрешением 48 мегапикселей и диафрагмой f/1.8, сверхширокоугольный объектив на 5 мегапикселей и датчик глубины на задней панели, а также фронтальную камеру с разрешением 16 мегапикселей.

Ёмкость аккумулятора новинки, которому приписывается поддержка технологии быстрой зарядки Quick Charge 4.0, должна составить 5500 мА·ч. Устройство сможет обеспечить беспроводное подключение 5G, Wi-Fi 5, NFC и Bluetooth 5.1. Также новинка должна обзавестись боковым сканером отпечатков пальцев, поддержкой карт microSD и 3.5-мм разъёмом для подключения наушников. Размеры устройства составят 163x75x8.75 мм при весе 210 г.

Ожидается, что стоимость варианта HMD Atlas с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ накопителем составит 240 долларов США. Информации о дате запуска новой модели пока не предоставляется.