Кроме того, при производстве аккумулятора для новинки могут быть использованы новые технологии.

Компания Apple оснастит свой смартфон iPhone 16 более ёмкой батареей с дополнительным металлическим корпусом, а также может применить новые технологии при её производстве, сообщается в публикации сайта Gizmochina.

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Информатор Маджин Бу в социальной сети X (заблокирована в РФ) поделился несколькими изображениями, на которых представлена новая конструкция для аккумуляторной батареи iPhone 16 — судя по всему, аккумулятор новинки сохранит свою привычную форму, но получит большую ёмкость по сравнению с моделью предшествующего поколения, достигающую показателя 3597 мА·ч против 3349 мА·ч у iPhone 15.

Кроме того, аккумуляторная батарея iPhone 16 получит дополнительную металлическую пластину, о точном назначении которой не сообщается, но источник предполагает, что она может служить в качестве эффективного рассеивателя тепла от аккумулятора, а также нести защитные функции.

Источник фото: Gizmochina/X/Majin Bu

Действительно, некоторые владельцы iPhone 15 жаловались на чрезмерный нагрев своих аппаратов, но вскоре эта проблема была решена при помощи обновления программного обеспечения. В версии iPhone 16 специалисты Apple, судя по всему, применили более эффективное решение в виде металлической пластины.

При этом данная конструкция может нести в себе не только положительные, но и отрицательные факторы — использование пластины из металла может негативно повлиять на вес устройства, а также стать причиной взрыва батареи из-за невозможности выхода скопившихся в случае неполадки газов.

Отмечается, что специалисты Apple могли учесть данные недостатки, изменив конструкцию таким образом, чтобы избежать значительного увеличения веса нового смартфона и исключить риски в связи с внезапным расширением батареи.

Также при производстве аккумулятора для iPhone 16 могут использоваться новые композитные материалы, позволяющие увеличить плотность хранения энергии.