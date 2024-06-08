Решения данной ошибки пока не существует.

В конце мая Microsoft выпустила несколько обновлений, доступных для инсайдеров, использующих Windows 10 и Windows 11, которые принесли целый ряд улучшений, но апдейт KB5037853 оказался весьма проблемным, так как вместе с исправлениями некоторых ошибок он добавил новые — ранее стало известно, что данное обновление приводит к нестабильной работе панели задач, а сейчас Microsoft признала ещё одну проблему с данным апдейтом, говорится в материале сайта Neowin.

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Источник фото: Microsoft

Софтверный гигант подтверждает существование ещё одной ошибки в обновлении KB5037853, отмечая, что после инсталляции апдейта для операционной системы Windows 11, установленной в виртуальной машине, последующая перезагрузка может привести к неполадке, в результате чего система вернётся к предыдущему своему состоянию, а в разделе «Центр обновления Windows» приложения «Настройки» появится запись, сигнализирующая об ошибке установки обновления KB5037853.

Отмечается, что данной проблеме подвержены прежде всего системы, использующие программное обеспечение виртуализации Parallels Desktop, благодаря которому владельцы компьютеров Mac на базе ARM-процессоров могут пользоваться Windows 11 в виртуальной среде.

В настоящее время способов устранения данной ошибки не имеется, поэтому специалисты не рекомендуют устанавливать обновление KB5037853 на системы, которые могут быть подвержены этой проблеме. Данный апдейт будет доступен широкому кругу лиц позже в текущем месяце.