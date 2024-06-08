Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Qualcomm выпустила новый чип Snapdragon 6s Gen 3 для мобильных устройств среднего класса
Он может оказаться обновлённым чипсетом Snapdragon 695.

Компания Qualcomm без особой помпы представила новый чип Snapdragon 6s Gen 3, предназначающийся для мобильных устройств среднего класса, который может оказаться ребрендингом чипсета Snapdragon 695, дебютировавшего в 2021 году, говорится в публикации сайта Gizmochina.

реклама

Чип Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, производящийся по 6-нм техпроцессу, состоит из двух кластеров с конфигурацией 2+6, включающих неизвестные процессорные ядра Qualcomm Kryo с пиковой тактовой частотой до 2.3 ГГц. Предположительно, новинка имеет два ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 2.3 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой 2.0 ГГц, но это документально пока не подтверждено.

Также новинка получила неназванный графический процессор Adreno, поддерживающий воспроизведение VP8, VP9, H.264 (AVC) и H.265 (HEVC), а также вывод изображения в разрешении FHD+ (1080x2520) с частотой обновления 120 Гц. Судя по характеристикам, это может быть GPU Adreno 619.

Чипсет оснащён тройным ISP Qualcomm Spectra, предназначенным для обработки изображений, предоставляя возможность фотосъёмки с разрешением 108 Мп, поддержку одинарной камеры 32 Мп, системы с двумя камерами с разрешением 25+13 Мп или тройной системы камер на 13 Мп каждая. Также чип обеспечивает возможность видеосъёмки в разрешении 1080p со скоростью 60 кадров в секунду или 720p с показателем 120 кадров в секунду. Какими возможностями будет обладать тот или иной смартфон, зависит от производителя.

Источник фото: Gizmochina.

Также чип имеет встроенные механизмы шумо- и эхоподавления, поддержку оперативной памяти LPDDR4x-2133, хранилища UFS 2.2, технологии быстрой зарядки Quick Charge 4+, Hi-Fi аудио с частотой до 384 кГц/32 бит, а также Wi-Fi 4, WiFi 5, Bluetooth 5.2 и фирменной технологии TrueWireless, улучшающей связь с Bluetooth-устройствами.

Отмечается, что чип Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 представлен в двух модификациях, одна из которых (SM6375-AC) поддерживает стандарт 5G, а другая (SM-6370) ограничена 4G. Предположительно, в обоих вариантах используется модем Snapdragon X51.

Изучив характеристики Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, специалисты Android Authority пришли к выводу, что представленный чипсет может оказаться не чем иным, как ребрендингом чипа Snapdragon 695, выпущенного в 2021 году.

#qualcomm #snapdragon 6s gen 3
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Qualcomm заинтересовалась 2-нм техпроцессом Samsung для Snapdragon 8 Gen 5
Новый процессор Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 уступает ранее выпущенному 6 Gen 1
Qualcomm может отдать производство чипов Snapdragon 8 Gen 5 Samsung и TSMC
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Модеры показали Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition с улучшенной графикой
1
Европа производством аккумуляторов из древесины хочет избавиться от литиевой зависимости из Китая
4
Китай готовится досрочно превысить национальные показатели по производству «зеленого» водорода
1
Россия отправила на Кубу группу боевых кораблей Северного флота
6
Ученые в США: низкообогащенный уран высокого качества может быть использован в качестве оружия
+
В сети появились характеристики умных часов Samsung Galaxy Watch Ultra и Watch 7
+
В России наладили производство сверхминиатюрных светодиодов для нужд машиностроения
3
На СВО задействовали многоцелевое орудие "Козерог-1", стреляющее ракетами, гранатами и снарядами
+
Financial Times: Китай вербует пилотов западных истребителей для обучения своих лётчиков
+
В ночь на 7 июня российские ВКС сумели поразить комплексы ПВО в Полтавской и Киевской областях
+
Defense Post: Венгрия получила новые танки Leopard 2A7HU
+
В Челябинске запустили цех по изготовлению режущего инструмента с полной локализацией производства
4
Меркурис: Россия способна подавить своими РЭБ беспилотники США в районе Черного моря
1
Samsung Electronics представила серии мониторов Odyssey OLED, Smart и ViewFinity
+
Новый глава TSMC заявил, что настало время повысить цены на свою продукцию для Nvidia
6
Опубликованы технические характеристики умных часов Samsung Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Ultra
+
RTX 4080 с трудом выдает 30 FPS в 4K в демонстрации Abandoned Manor на Unreal Engine 5.4
6
MLID: NVIDIA GeForce RTX 5090 получит 28 ГБ видеопамяти и может стоить $2500
9
Смартфон Realme GT 7 Pro получит процессор Snapdragon 8 Gen 4 и OLED 8T LTPO с разрешением 1,5K
+
Опубликованы характеристики и предварительная цена глобальной версии Oppo Reno 12 Pro 5G
+

Популярные статьи

7 лучших и 4 худших шестиядерных процессоров лета 2024 года — выбираем самую выгодную модель
27
"Резидент", "Пацан против всех", "Без границ" - обзор трех фильмов
6
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для QuadHD-гейминга и стриминга игр
19
Обзор видеокарты ATi Radeon X1050 512М или тройное дно за авторством AMD
91
Китайские разработчики преднамеренно ухудшают AI-чипы, чтобы сохранить доступ к услугам TSMC
2
Об истребителях Mirage 2000-5, которые Франция собирается передать Украине
11
Эксперт Малич рассказал о растущем скептицизме на Западе в отношении конфликта на Украине
+
10 аналогов Notcoin, которые могут повторить его успех
8
Ryzen 5 7500F vs Core i9-11900K – как самый бюджетный процессор AMD обошёл флагман Intel в играх
17
Американский журналист сравнил конфликт на Украине с Первой мировой войной и похвалил Россию
4

Сейчас обсуждают

kilobait3
19:09
Жесть.
Kingston на Computex 2024 показала новые игровые и оверклокерские модули памяти для ПК
Windmark
19:03
ЕЬлан , этот 11900 в игры не может из-за контроллера и разницы с младшими Интел почти нет
Ryzen 5 7500F vs Core i9-11900K – как самый бюджетный процессор AMD обошёл флагман Intel в играх
Windmark
19:02
С дристаксом тоже самое
Ryzen 5 7500F vs Core i9-11900K – как самый бюджетный процессор AMD обошёл флагман Intel в играх
ЧatoБoт
19:02
Это у трусикера фантомные боли по Мрii, укокошенной ими же в 2022 году под Куевом.
«Аэрофлот» хочет оказаться от покупки пассажирских лайнеров Superjet 100 и Ту-214
Windmark
19:02
7500ф до 5.3 гонится 😁
Ryzen 5 7500F vs Core i9-11900K – как самый бюджетный процессор AMD обошёл флагман Intel в играх
Windmark
19:01
Мммм реклама , ещё и экселевский канал имбецила с ютуба. 👏
Ryzen 5 7500F vs Core i9-11900K – как самый бюджетный процессор AMD обошёл флагман Intel в играх
ЧatoБoт
19:00
Да ничего уже Хрюкаине не поможет. Вон, и ПЫСи о5 и по полной обосрались, не представив вчера на Summer Game Fest 2024 абсолютно ничего касаемо их долгостроя ЖДАЛКЕР-2.
WP: Франция и союзники завершают формирование коалиции, которая отправит инструкторов на Украину
Ярослав Миронов
18:48
Уникальный случай рост число рабочих мест увеличивается, но безработица растет... Это как выпустить 3 млн вакансий на почту России с ЗП 18 тысяч и сказать "Смотрите, смотрите! Рабочих мест все больше!...
Рост количества рабочих мест и средней заработной платы в США превзошел все ожидания
Смотрю за 404
18:45
И то обогнал под вопросом, не ясно какие лимиты стояли на 4 поколения тому назад. Мог и продуть).
Ryzen 5 7500F vs Core i9-11900K – как самый бюджетный процессор AMD обошёл флагман Intel в играх
Vito Vago
18:42
Какой хрюк минусует?!
WP: Франция и союзники завершают формирование коалиции, которая отправит инструкторов на Украину
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем