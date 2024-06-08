Он может оказаться обновлённым чипсетом Snapdragon 695.

Компания Qualcomm без особой помпы представила новый чип Snapdragon 6s Gen 3, предназначающийся для мобильных устройств среднего класса, который может оказаться ребрендингом чипсета Snapdragon 695, дебютировавшего в 2021 году, говорится в публикации сайта Gizmochina.

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Чип Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, производящийся по 6-нм техпроцессу, состоит из двух кластеров с конфигурацией 2+6, включающих неизвестные процессорные ядра Qualcomm Kryo с пиковой тактовой частотой до 2.3 ГГц. Предположительно, новинка имеет два ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 2.3 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой 2.0 ГГц, но это документально пока не подтверждено.

Также новинка получила неназванный графический процессор Adreno, поддерживающий воспроизведение VP8, VP9, H.264 (AVC) и H.265 (HEVC), а также вывод изображения в разрешении FHD+ (1080x2520) с частотой обновления 120 Гц. Судя по характеристикам, это может быть GPU Adreno 619.

Чипсет оснащён тройным ISP Qualcomm Spectra, предназначенным для обработки изображений, предоставляя возможность фотосъёмки с разрешением 108 Мп, поддержку одинарной камеры 32 Мп, системы с двумя камерами с разрешением 25+13 Мп или тройной системы камер на 13 Мп каждая. Также чип обеспечивает возможность видеосъёмки в разрешении 1080p со скоростью 60 кадров в секунду или 720p с показателем 120 кадров в секунду. Какими возможностями будет обладать тот или иной смартфон, зависит от производителя.

Источник фото: Gizmochina.

Также чип имеет встроенные механизмы шумо- и эхоподавления, поддержку оперативной памяти LPDDR4x-2133, хранилища UFS 2.2, технологии быстрой зарядки Quick Charge 4+, Hi-Fi аудио с частотой до 384 кГц/32 бит, а также Wi-Fi 4, WiFi 5, Bluetooth 5.2 и фирменной технологии TrueWireless, улучшающей связь с Bluetooth-устройствами.

Отмечается, что чип Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 представлен в двух модификациях, одна из которых (SM6375-AC) поддерживает стандарт 5G, а другая (SM-6370) ограничена 4G. Предположительно, в обоих вариантах используется модем Snapdragon X51.

Изучив характеристики Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, специалисты Android Authority пришли к выводу, что представленный чипсет может оказаться не чем иным, как ребрендингом чипа Snapdragon 695, выпущенного в 2021 году.