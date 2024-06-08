Компания Qualcomm без особой помпы представила новый чип Snapdragon 6s Gen 3, предназначающийся для мобильных устройств среднего класса, который может оказаться ребрендингом чипсета Snapdragon 695, дебютировавшего в 2021 году, говорится в публикации сайта Gizmochina.
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Чип Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, производящийся по 6-нм техпроцессу, состоит из двух кластеров с конфигурацией 2+6, включающих неизвестные процессорные ядра Qualcomm Kryo с пиковой тактовой частотой до 2.3 ГГц. Предположительно, новинка имеет два ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 2.3 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой 2.0 ГГц, но это документально пока не подтверждено.
Также новинка получила неназванный графический процессор Adreno, поддерживающий воспроизведение VP8, VP9, H.264 (AVC) и H.265 (HEVC), а также вывод изображения в разрешении FHD+ (1080x2520) с частотой обновления 120 Гц. Судя по характеристикам, это может быть GPU Adreno 619.
Чипсет оснащён тройным ISP Qualcomm Spectra, предназначенным для обработки изображений, предоставляя возможность фотосъёмки с разрешением 108 Мп, поддержку одинарной камеры 32 Мп, системы с двумя камерами с разрешением 25+13 Мп или тройной системы камер на 13 Мп каждая. Также чип обеспечивает возможность видеосъёмки в разрешении 1080p со скоростью 60 кадров в секунду или 720p с показателем 120 кадров в секунду. Какими возможностями будет обладать тот или иной смартфон, зависит от производителя.
Источник фото: Gizmochina.
Также чип имеет встроенные механизмы шумо- и эхоподавления, поддержку оперативной памяти LPDDR4x-2133, хранилища UFS 2.2, технологии быстрой зарядки Quick Charge 4+, Hi-Fi аудио с частотой до 384 кГц/32 бит, а также Wi-Fi 4, WiFi 5, Bluetooth 5.2 и фирменной технологии TrueWireless, улучшающей связь с Bluetooth-устройствами.
Отмечается, что чип Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 представлен в двух модификациях, одна из которых (SM6375-AC) поддерживает стандарт 5G, а другая (SM-6370) ограничена 4G. Предположительно, в обоих вариантах используется модем Snapdragon X51.
Изучив характеристики Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, специалисты Android Authority пришли к выводу, что представленный чипсет может оказаться не чем иным, как ребрендингом чипа Snapdragon 695, выпущенного в 2021 году.