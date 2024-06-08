Новинка может появиться уже в июне.

Уже совсем скоро компания Samsung представит несколько моделей своих умных часов, но некоторое время назад ряд источников предположил, что одна из них появится чуть раньше остальных, что подтверждает информатор MysteryLupin, говорится в материале сайта GSMArena.

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Источник фото: GSMArena/X/Sudhanshu1414

Как утверждает информатор, доступная модель умных часов Samsung Galaxy Watch FE выйдет не в июле, как другие представители данной категории, а на несколько недель ранее, а именно 24 июня. Это подтверждают недавние намёки на более ранний выход Galaxy Watch FE, выражающиеся в старте акций в ряде европейских стран, предполагающих бесплатную раздачу данной модели при выполнении определённых условий.

Отмечается, что умные часы Samsung Galaxy Watch FE являются лишь ребрендингом модели трёхлетней давности, Galaxy Watch4, и представляют собой более доступную альтернативу для Galaxy Watch7, поэтому их представление может пройти без особой помпы.

Действительно, технические характеристики устройства соответствуют спецификациям модели 2021 года выпуска — новинка будет оснащена чипсетом Exynos W920, экраном Super AMOLED с диагональю 1.2 дюйма и разрешением 396x396 точек, 16 ГБ постоянной и 1.5 ГБ оперативной памяти, а также батареей на 247 мА·ч. Как и модель предшествующего поколения, умные часы Galaxy Watch FE получат гироскоп, датчик сердечного ритма, пульсометр, акселерометр, а также ряд других функций. Кроме того, новинка будет снабжена ударопрочным алюминиевым корпусом с защитой от пыли и влаги.

Ожидается, что стоимость новинки на европейском рынке составит 199 евро, а в американской рознице устройство будет стоить не более 199 долларов.