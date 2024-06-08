Она позволит изменять изображения профиля при помощи ИИ.

Microsoft продолжает добавлять новые функции с использованием технологий искусственного интеллекта в Windows 11 — как сообщается в материале сайта Windows Latest, в предварительной версии Windows 11 Build 26231, доступной для участников канала Canary, появилось несколько новых возможностей, в том числе с применением ИИ.

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Источник фото: Windows Latest

Чуть ранее журналисты источника обнаружили, что Microsoft работает над новой ИИ-функцией для менеджера изображений профиля, но в то время она была неработоспособна, а в версии Windows 11 Build 26231 она стала доступна для использования, хотя и скрыта для целого ряда пользователей.

В случае, если доступ всё же имеется, то в разделе «Учётные записи» приложения «Настройки» появится новый пункт «Ваша информация». Как выяснили специалисты Windows Latest, новая функция добавляет несколько возможностей по изменению изображения профиля.

Благодаря нововведению пользователь может применить фильтры к изображению профиля, увеличить или повернуть его, или же использовать ИИ-функции для размытия фона, увеличения разрешения изображения или применения портретного освещения.

Отмечается, что в настоящий момент данная функция находится на этапе тестирования, поэтому в процессе её использования или сохранения настроек могут наблюдаться разнообразные сбои, которые должны быть устранены в следующих сборках Windows 11.

Помимо тестирования новой ИИ-функции, Windows 11 Build 26231 получила и другие улучшения, в том числе обновлённые диалоговые окна, автосохранение изображений в «Ножницах», а также исправления в Диспетчере Задач и Проводнике.