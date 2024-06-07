Новинка будет представлена в различных версиях.

Компания Samsung продолжает работу над предстоящими моделями смартфонов линейки Galaxy S25, о чём свидетельствует появление одного из представителей новой серии в базе данных IMEI, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: Tom's Guide

Сообщается, что в базе данных Samsung Galaxy S25 Ultra фигурирует под обозначением «SM-S938U», в то время как модель предшествующего поколения, Galaxy S24 Ultra, имела номер «SM-S928U». Отмечается, что буква «U» в обозначении указывает на то, что данная модификация предназначена для продажи в США, но также будут и версии для глобального рынка.

Информации о характеристиках смартфонов серии Galaxy S25 не так уж и много — предполагается, что, как и модели предшествующего поколения, новинки получат разные чипы, в зависимости от региона. Вариант Galaxy S25 Ultra , предназначенный для рынка США, может получить чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, в то время как другой версии приписывается наличие чипа Samsung Exynos 2500.

Также ожидается, что новые флагманские модели смартфонов от Samsung будут оснащены обновлёнными камерами — Galaxy S25 Ultra может обзавестись основной камерой с разрешением 200 мегапикселей, сверхширокоугольным объективом на 50 мегапикселей, 50-Мп телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом и супертелеобъективом с разрешением 50 мегапикселей и пятикратным оптическим зумом.

Официальных данных о дате презентации и стоимости новых моделей пока нет, но, учитывая тот факт, что линейка Galaxy S24 была представлена 17 января 2024 года, источник предполагает, что новинки будут презентованы примерно в этот же период следующего года.