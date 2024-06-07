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Sony убрала маркировку 8K с упаковки игровой консоли PlayStation 5
Судя по всему, компания признала бесперспективность продвижения данной функции.

Вопрос продвижения поддержки разрешения 8K для игровой консоли PlayStation 5, судя по всему, закрыт — как говорится в материале сайта Gizmodo, с упаковки устройства маркировка с вышеобозначенным параметром была удалена, что может объясняться прекращением попыток Sony выдать желаемое за действительное.

Как отметили журналисты источника, на коробках моделей PlayStation 5 прошлого года выпуска наклейки 8K и 4K всё ещё гордо сверкают золотом, но, зайдя в официальный магазин Sony сегодня можно обнаружить, что маркировка 8K с упаковок устройств бесследно исчезла, причём данная модификация не является новой и по-прежнему имеет номер «CFI-2015».

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Прежняя упаковка PS5. Источник фото: Amazon

Первыми это заметили пользователи Reddit и представители Digital Foundry, но с какой даты произошли данные изменения, не ясно, что намекает на бессмысленность поддержки разрешения 8K и невостребованности данной возможности. Sony пока что не даёт каких-либо официальных пояснений по этому поводу.

Ранее заявление компании о поддержке консолью PlayStation 5 разрешения 8K вызывало ряд вопросов — например, в разделе, посвящённом обсуждению тех или иных аспектов функциональности устройства, говорилось, что приставка совместима с 8K-дисплеями после соответствующего обновления, которого пользователи до сих пор не дождались.

Кроме того, единственная для PS5 игра The Touryst, представляющая собой инди-головоломку, поддерживающая 8K, при запуске на PlayStation 5 снижает своё разрешение до 4K.

Журналисты источника отмечают, что при подключении игровой консоли к телевизору Samsung с поддержкой 8K заметной разницы между данным разрешением и 4K при просмотре видео обнаружить не удалось. Кроме того, возникают некоторые вопросы о частоте кадров и частоте обновления в данном режиме.

Вполне вероятно, что полноценная поддержка 8K для PS5 всё же появится, но только в обновлённой модификации Sony PlayStation 5 Pro.

#sony #playstation 5
Источник: gizmodo.com
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Sony убирает упоминание о 8К разрешении с коробок PS5 Slim
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