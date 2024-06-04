Аватары смогут участвовать в обсуждении ряда вопросов и даже принимать решения от имени человека.

Технологические компании предоставляют всё больше возможностей с использованием искусственного интеллекта, которые призваны помогать пользователям в решении ряда задач и вопросов — в своём недавнем интервью изданию The Verge основатель популярного сервиса видеоконференций Zoom Эрик Юань рассказал о своём представлении использования ИИ в организации деловых встреч по видеосвязи, пишет сайт Gizmochina.

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Источник фото: Pixabay

Эрик Юань прогнозирует, что в скором времени в сфере корпоративного программного обеспечения Zoom будет конкурировать с такими технологическими гигантами, как Microsoft и Google, предоставляя своим клиентам не только возможность проводить совещания и встречи посредством видеоконференций, но и другие функции, в том числе работу с документами, общение в чате и сервисы электронной почты.

Кроме того, он заявил, что Zoom вкладывает значительные денежные средства в разработку функций, связанных с искусственным интеллектом, обладающим огромным потенциалом, добавив, что в ближайшем будущем человека в видеоконференциях Zoom может заменить его цифровой двойник, который будет участвовать в обсуждении задач и вопросов, а также принимать соответствующие решения от имени пользователей.

При этом Юань отметил, что клиенты Zoom смогут использовать несколько аватаров, обучив их для выполнения различных задач и наделив их определёнными качествами, необходимыми, например, в технологических сферах или обсуждении финансовых вопросов, но должны контролировать их действия во избежание возможных проблем.

Основатель Zoom видит в развитии технологий искусственного интеллекта большие перспективы, но признаёт существование некоторой неопределённости в данной области.