Стоимость ZenBook S16 начинается от $1399.

В рамках международной выставки Computex 2024 компания ASUS продолжает расширять ассортимент своих ноутбуков, представив не только игровую модель ROG Zephyrus G16 с новейшим процессором Ryzen AI 9 370 HX, но и ноутбук ZenBook S16, также оснащённый APU Strix Point, пишет сайт NotebookCheck.

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ASUS ZenBook S16 оснащается сенсорной панелью, произведённой с применением технологии OLED, с частотой обновления 120 Гц и разрешение 3K, а также неизвестной моделью APU Strix Point, хотя, учитывая тот факт, что в списке представленных процессоров AMD значится лишь Ryzen AI 9 HX 370 и Ryzen AI 9 365, выбор невелик.

Кроме того, новинка снабжается до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем NVMe объёмом 2ТБ, беспроводными модулями Wi-Fi 7 и Bluetooth, аккумулятором ёмкостью 78 Вт·ч, кардридером для чтения карт памяти SD, портом HDMI, 3.5-мм аудиоразъёмом, двумя портами USB 4.0, одним разъёмом USB Type-A со скоростью 20 Гбит/c, шестью динамиками Harman Kardon с поддержкой Dolby Atmos, веб-камерой с разрешением 1080p, совместимой с Windows Hello, и чипом безопасности Microsoft Pluton.

Источник фото: NotebookCheck

Также ноутбук получил трекпад, размеры которого увеличилась на 40 % по сравнению с моделями предшествующего поколения, новую клавишу Copilot вместо культовой кнопки Windows и выпускается в двух цветовых вариациях — Zumaia Gray и Scandinavian White.

Стартовая стоимость новинки составляет 1399 долларов США, а её продажи начнутся в ближайшие недели.