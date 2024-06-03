Новинка оснащается видеокартой GeForce RTX 4070.

Компания ASUS обновила линейку своих ноутбуков ROG Zephyrus G16, в рамках международной выставки Computex 2024 представив новую модификацию с только что анонсированным процессором от AMD, пишет сайт NotebookCheck.

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Новый вариант игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 получил флагманский APU AMD Ryzen AI 9 370 HX, оснащённый 12 ядрами с тактовой частотой до 5.1 ГГц, и видеокарту Nvidia GeForce RTX 4070. Объём оперативной и постоянной памяти пока не известен. Охлаждение компонентов осуществляется при помощи вентиляторов Arc Flow второго поколения и жидкого металла.

Также новинка снабжается экраном, выполненным с применением технологии OLED, с диагональю 16 дюймов, разрешением 2.5K, частотой обновления 240 Гц и временем отклика 0.5 мс. Панель охватывает 100 % цветового пространства DCI-P3 и соответствует стандартам VESA DisplayHDR и True Black 500.

Кроме того, ноутбук оснащён парой портов USB 4.0, двумя разъёмами USB Type-A, характеризующимися скоростью 10 Гбит/c, одним портом USB Type-C, одним разъёмом HDMI, кардридером для чтения карт microSD и 3.5-мм аудиоразъёмом. Вес новинки достигает 1.85 кг.

Источник фото: NotebookCheck

Новая модификация ASUS ROG Zephyrus G16 представлена в двух цветовых гаммах — Eclipse Grey и Platinum White.

Отмечается, что версии лэптопов ASUS с другими моделями процессоров Strix Point могут появиться в ближайшем будущем, когда AMD расширит их ассортимент.

При этом информации о стоимости новинки и её доступности пока не имеется, но ожидается, что ASUS опубликует подробности в ближайшее время.