Пользователи вынуждены наблюдать назойливую рекламу на своих экранах.

Несмотря на то, что до окончания бесплатной поддержки Windows 10 осталось ещё более полутора лет, Microsoft продолжает настоятельно рекомендовать перейти на Windows 11, демонстрируя пользователям новые баннеры, которые своей навязчивостью радуют далеко не всех, пишет сайт Windows Latest.

реклама

Источник фото: Windows Latest

Как обнаружили журналисты источника, в настоящее время Microsoft вновь прибегла к тактике показа полноэкранных рекламных материалов, принуждающих пользователей выбирать ОС Windows 11, отказываясь от Windows 10, установленной на их ПК, причём, в зависимости от набора комплектующих, содержимое баннеров различается — если компоненты компьютера не соответствуют минимальным требованиям, то сообщение гласит, что ваш ПК не подходит для обновления до новой версии ОС, попутно предупреждая, что поддержка Windows 10 прекратится 14 октября 2025 года, в то время как на поддерживаемых системах рекомендуется обновиться до Windows 11, а также называется дата окончания поддержки Windows 10.

Отмечается, что показ новых баннеров вряд ли прекратится, так как существующие кнопки в рекламных материалах предполагают, что пользователь согласен смотреть рекламу о Windows 11 спустя некоторое время, поэтому через несколько дней или недель рекламный баннер появится вновь.

Как выяснили журналисты источника, новые всплывающие рекламные окна появились после майского обновления Windows, а июньский апдейт может принести ещё более изощрённые механизмы, принуждающие пользователей переходить на Windows 11.

Ранее стало известно, что в мае текущего года Windows 10 по-прежнему весьма превосходит Windows 11 по количеству пользователей, что, судя по всему, не устраивает маркетологов Microsoft, которые всеми правдами и неправдами стараются переманить своих клиентов на более новую версию ОС.