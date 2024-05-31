Пользователю будет доступно несколько вариантов ответов на выбор.

Компания Microsoft продолжает активно внедрять новые функции с использованием возможностей искусственного интеллекта в свои продукты — как сообщается в материале сайта Windows Central, софтверный гигант добавляет ещё одну ИИ-функцию в приложение Phone Link.

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Источник фото: Tom's Guide/Microsoft

Сообщается, что программное обеспечение Phone Link для Windows 11, предназначенное для связи смартфона с ПК и позволяющее, в том числе, совершать звонки и отправлять уведомления, с выходом очередного предварительного обновления получило новую функцию, которая предоставляет пользователям возможность выбирать ответы на сообщения из нескольких предлагаемых искусственным интеллектом вариантов.

Источник фото: Windows Central/Microsoft

Отмечается, что в ответ на SMS-сообщение, присланное пользователю его собеседником, искусственный интеллект генерирует три контекстно-связанных варианта, из которых может быть выбран один в качестве ответного сообщения. При этом функция использует возможности облачной модели ИИ, что подразумевает анализ содержимого сообщения на серверах Microsoft.

Помимо данной функции, приложение Phone Link также дало пользователю возможность копировать текст, размещённый непосредственно на изображении, благодаря применению технологии OCR, что в течение некоторого времени уже было доступно в Windows Snipping Tool.

Очередное обновление Phone Link с новой ИИ-функцией в настоящее время распространяется в качестве предварительной версии, а для широкого круга лиц, судя по всему, будет представлено в ближайшие недели.