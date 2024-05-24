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Складной Apple MacBook может получить чип M5, 18.8-дюймовый экран и крайне высокую стоимость
Первая складная модель компании может появиться в конце 2025 или начале 2026 года.

Слухи о работе специалистов Apple над первыми мобильными устройствами компании со складным экраном уже некоторое время транслируются целым рядом источников, а свежие данные от информатора Росса Янга, опубликованные в социальной сети X, уточняют обнародованные ранее утечки, пишет сайт Neowin.

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Источник фото: 9to5Mac/Antonio De Rosa

Согласно сообщению, Apple работает над складным ноутбуком MacBook, который получит дисплей диагональю 18.76 дюйма, а не 20.25 дюйма, как предполагалось ранее, что связано с желанием компании снизить и без того высокую стоимость конечного продукта.

Также информатор добавил, что новая модель MacBook в сложенным виде будет иметь размеры, аналогичные 13/14-дюймовым ноутбукам компании. Кроме того, имеется предположение, что новинка будет отличаться полноэкранным дизайном с виртуальной клавиатурой.

Чуть ранее информатор Минг-Чи Куо сообщил, что новейший складной ноутбук компании получит экран без заметных складок, что потребует использования дорогостоящих компонентов, подняв цену новой модели до 3500 долларов, что является весьма высоким показателем даже для устройств Apple, учитывая, что стоимость стандартного 16-дюймового MacBook стартует с отметки в 2500 долларов.

Предполагается, что новый складной ноутбук от Apple будет оснащён чипом следующего поколения M5, который ещё не был официально представлен, и выйдет в конце 2025 или начале 2026 года.

Кроме того, ряд источников сообщает, что технологический гигант также работает над своей первой моделью складного смартфона iPhone. Ранее в сети Интернет появился патент Apple, описывающий шарнирный механизм, который может применяться в целом ряде устройств компании, в том числе ноутбуках, смартфонах и так далее.

#apple #macbook
Источник: neowin.net
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