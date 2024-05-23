Выпуск обновлённых российских автомобилей будет происходить в Елабуге.

Обновлённый вариант отечественного автомобиля представительского класса Aurus Senat, впервые продемонстрированный публично на инаугурации Президента Российской Федерации Владимира Путина, в ближайшем будущем поступит в серийное производство — об этом рассказали в пресс-службе Минпромторга России.

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Источник фото: Известия

Как заявили представители ведомства, в серию рестайлинговые модели Aurus Senat будут запущены в конце следующего года. Ожидается, что автомобили будут выпускаться на производственных мощностях, расположенных в Елабуге.

Российский бренд автомобилей Aurus представлен не только седаном Aurus Senat в базовой и удлинённой модификации и лимузином Aurus Senat Limousine, но и внедорожником Aurus Komendant, а также минивэном Aurus Arsenal. Кроме того, в модельном ряду Aurus имеются и бронированные версии автомобилей, которые являются, в том числе, главным служебным средством передвижения для Президента Российской Федерации и Председателя Правительства России.

Основными акционерами предприятия являются ФГУП «НАМИ», в распоряжении которого находится 63.5 % акций, а также арабский фонд Tawazun, обладающий долей в 36 %. Кроме того, 0.5 % владеет компания «Хит Моторз Рус».

Ранее Денис Мантуров, в настоящий момент занимающий пост Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, сообщил, что реализация обновлённого варианта Aurus начнётся в следующем году.