Важная веха в истории компании.

Специалисты SpaceX уже несколько лет работают над технологией Starlink Direct to Cell, которая в будущем предоставит владельцам смартфонов возможность общаться и передавать информацию с помощью спутниковой связи, а несколько часов назад в социальной сети X был продемонстрирован первый видеозвонок с использованием данного сервиса, пишет сайт Android Authority.

реклама

Источник фото: GeekWire

Согласно ролику, опубликованному на официальной странице SpaceX в социальной сети X, сотрудники американской компании успешно пообщались по видеосвязи, которая осуществлялась при помощи спутниковой технологии Direct to Cell. Ещё более примечательным является тот факт, что для тестирования использовались смартфоны без каких-либо модификаций.

Работы над технологией спутниковой связи Starlink Direct to Cell стартовали ещё в 2022 году, а в текущем году компания Илона Маска в сотрудничестве с оператором связи T-Mobile и другими поставщиками услуг в данной сфере, намерена запустить свой сервис для широкого круга лиц в США, позволив пользователям быть на связи даже в самых отдалённых регионах страны.

К настоящему времени группировка Starlink Direct to Cell насчитывает несколько десятков спутников, которые в начале весны в процессе тестирования смогли обеспечить скорость около 17 Мбит/c на обычном Android-устройстве.

Отмечается, что на первом этапе работы Direct to Cell будут доступны лишь текстовые сообщения, а в следующем году возможности сервиса планируют расширить, обеспечив пользователям доступность голосовой связи и передачи данных.