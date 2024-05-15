Умелец использовал для этих целей эмулятор.

Способности мобильных устройств постоянно растут, достигая уровня персональных компьютеров, а некоторое время назад на Android-девайсах стало возможным запускать и игры, предназначенные для ПК, о чём в своем видео рассказал ютубер ETA PRIME, пишет сайт TechSpot.

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Источник фото: YouTube/ETA PRIME

В своём новом ролике специалист подробно рассказал о возможности запуска Windows-игр на устройствах под управлением операционной системы Android. Для инсталляции игр ютубер использовал эмулятор Winlator, благодаря которому можно запускать приложения, разработанные под ОС Windows, что расширяет возможности Android-устройств и позволяет их владельцам использовать программы, аналогов которых для данной ОС попросту нет.

Отмечается, что умельцу удалось запустить популярную игру Fallout 4 на нескольких устройствах с Android и достичь приемлемого значения в 30 fps при низких настройках и разрешении 720p. При этом используемый эмулятор поддерживает внешние клавиатуры, мыши и другие контроллеры, а также позволяет переносить файлы сохранений с ПК.





К сожалению, Winlator не обеспечивает поддержку приложений с DRM-защитой, что существенно ограничивает список игр для Steam, которые владелец устройства под управлением ОС Android может инсталлировать, но остаётся ещё вариант с сервисом GOG, являющийся наиболее простым легальным решением.

Специалист сообщил, что помимо Fallout 4 при помощи Winlator ему удалось запустить и другие части данной игровой серии, в том числе Fallout 3 и New Vegas, отметив, что не все процессоры Android-устройств способны обеспечивать стабильную работу эмулятора, поэтому некоторым пользователям придётся подождать обновлений данной программы.