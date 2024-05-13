При этом отзывчивость системы оказалась на весьма низком уровне.

Портативная игровая консоль Nintendo Switch продолжает быть объектом экспериментов со стороны народных умельцев — как пишет сайт Neowin, пользователь PatRyk опубликовал в социальной сети X несколько сообщений, в которых продемонстрировал работу данного устройства под управлением операционной системы Microsoft Windows 11.

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Источник фото: Neowin/X

Сообщается, что запущенная на Nintendo Switch редакция Windows 11 с использованием виртуальной среды Linux QEMU представляет собой версию для ARM-устройств, но техническое оснащение консоли, основанной на кастомизированном чипе NVIDIA Tegra X1, имеющем по четыре ядра ARM Cortex-A53 и Cortex-A57 с частотой до 1 ГГц и представленном в далёком 2015 году, не позволило ей обеспечить быструю работу современной версии ОС от Microsoft.

По словам умельца, весь процесс инсталляции операционной системы на консоль отнял у него около трёх часов, а каждая операция занимает примерно 10 секунд. Кроме того, на одном из видео демонстрируется процесс запуска и прохождения игры Peggle, насладиться которым вряд ли получится в связи с достаточно низкой производительностью.

Способность запуска Windows 11 на игровой консоли с устаревшим «железом» свидетельствует о высокой степени оптимизации данной операционной системы для ARM-устройств.

В ближайшие несколько месяцев компания Nintendo собирается выпустить преемника своей игровой консоли Switch, который, как заявляется, по уровню производительности расположится между PlayStation 4 и Xbox Series S. При этом о точной дате запуска новой модели пока не сообщается.