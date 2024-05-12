Кроме того, компания может оснастить свою новую флагманскую модель более крупным дисплеем.

Компания Samsung может изменить подход к оснащению своих флагманских моделей смартфонов с выходом новейших моделей Galaxy S25 Ultra, оснастив их внушительным объёмом ОЗУ, пишет сайт Neowin, ссылаясь на сообщение информатора Сойера Галокса в социальной сети X.

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Источник фото: Tom's Guide/Technizo Concept

Отмечается, что пользователь, опубликовавший данные о новой модели Samsung, ознакомился со спецификациями прототипа смартфона, после чего поделился полученной информацией в сети Интернет.

По данным информатора, флагманский смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra может выпускаться в трёх модификациях, наиболее оснащённая из которых получит 16 ГБ ОЗУ и накопитель объёмом 1 ТБ, а остальные две будут представлены в конфигурациях 16 ГБ + 512 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ.

Если данные подтвердятся, то Samsung вновь вернёт в свои флагманы солидный объём оперативной памяти, составляющий 16 ГБ, от чего компания отказалась начиная с моделей серии Galaxy S22 Ultra и заканчивая Galaxy S24 Ultra, хотя максимальные версии смартфонов Galaxy S20 Ultra и S21 Ultra имели те же 16 ГБ. Предполагается, что данное решение может быть связано с растущими потребностями систем искусственного интеллекта.

Кроме того, Galaxy S25 Ultra может получить дисплей с диагональю 6.9 дюйма, то есть на 0.1 дюйма больше по сравнению с моделью предшествующего поколения.

Ожидается, что предстоящий флагман Samsung будет оснащён SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, а также получит расширенные возможности с использованием искусственного интеллекта. Презентация Samsung Galaxy S25 Ultra должна состояться в следующем году.