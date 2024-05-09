Производитель из Китая может перейти на свои собственные решения.

США продолжает усиливать санкционное давление на китайских производителей электроники в попытках затормозить технологическое развитие Китая — как говорится в публикации сайта NotebookCheck, американские власти запрещают компаниям Intel и Qualcomm продавать китайскому гиганту Huawei чипы собственного производства.

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Источник фото: CNBC

Сообщается, что выпущенный недавно Huawei ноутбук Matebook X Pro 2024 высокого класса, оснащённый новейшими процессорами Meteor Lake, может стать последней моделью с чипом Intel в ассортименте китайской компании, так как США аннулирует лицензии Qualcomm и Intel на продажу чипов Huawei.

Данный торговый запрет со стороны Соединённых Штатов Америки в отношении китайской компании Huawei является не первым, так как ещё в 2019 году производственный гигант из КНР попал в санкционный список США и лишился контрактов на покупку чипов со многими западными технологическими компаниями, в том числе и Qualcomm.

На протяжении последующих лет Huawei постаралась исправить ситуацию к лучшему, разрабатывая свои собственные чипы, что позволило компании вернуться на рынок 5G-смартфонов. Кроме того, китайская корпорация создаёт свои собственные продукты для систем искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

Отмечается, что в 2020 году США несколько ослабила санкционное воздействие на Huawei, разрешив Intel и Qualcomm продавать компании из Китая некоторые свои чипы, но новое ограничение, судя по всему, вновь призвано сократить возможности китайского производителя.