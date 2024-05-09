Данное нововведение может доставить пользователям некоторые проблемы.

Несколько дней назад в сети Интернет появилась информация о том, что предстоящее крупное обновление Windows 11 24H2 будет активировать функцию шифрования данных BitLocker в фоновом режиме, а совсем недавно представители Microsoft подтвердили эту информацию журналистам сайта Windows Latest.

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Источник фото: Fusion IT

Согласно сообщению Microsoft, разработчики внесли изменения в механизм активации BitLocker в Windows 11, в результате чего в процессе чистой установки функция шифрования данных будет включаться автоматически.

Ранее журналисты издания и некоторые пользователи выяснили, что активация BitLocker в Windows 11 24H2 происходит по умолчанию, а наличие данного нововведения в предварительной версии ОС натолкнула исследователей на мысль, что в обновлении операционной системы от Microsoft будет наблюдаться аналогичная ситуация.

Отмечается, что функция шифрования данных BitLocker применяется ко всем системным дискам и требует создания резервной копии ключа в учётной записи Microsoft или на внешнем USB-накопителе, потеря которого грозит невозможностью получения доступа к своим данным. Кроме того, этот ключ может понадобиться при переустановке Windows или сбросе настроек, что может создать пользователям ряд проблем, учитывая, что функция BitLocker активировалась без их ведома.

Помимо этого, ряд специалистов утверждают, что функция шифрования BitLocker ощутимо замедляет работу накопителей, причём даже самых быстрых.

Причина, по которой специалисты Microsoft решили активировать BitLocker в Windows 11 в скрытом режиме, пока не ясна, а пользователям, не желающим мириться с данной ситуацией, придётся искать способы отключения данной функции, чтобы не попасть в затруднительное положение в будущем.