Перспективная система радиоэлектронной борьбы способна выполнять целый ряд задач.

В связи с возрастающей ролью средств радиоэлектронной борьбы на современном театре боевых действий технологические компании и организации целого ряда стран усиленно работают над созданием высокоэффективных систем РЭБ — как говорится в материале издания Defense News, американский военный подрядчик Anduril Industries рассказал о своих новейших перепрограммируемых средствах РЭБ.

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Источник фото: Defense News/Anduril Industries

Сообщается, что перспективная система радиоэлектронной борьбы Pulsar, разрабатываемая специалистами Anduril Industries с 2020 года, может эффективно поражать беспилотные летательные аппараты, определять месторасположение сил противника и даже обезвреживать самодельные взрывные устройства. Различные варианты данной установки могут быть смонтированы на наземной или воздушной технике, а также использоваться стационарно. Кроме того, может быть выпущена версия устройства с возможностью переноски военнослужащими.

К преимуществам данной системы РЭБ относят возможность быстрого обновления её программного обеспечения и отсутствия жёстких рамок в отношении аппаратной составляющей, так как Pulsar опирается на работу совместно с передовыми компьютерными системами.

Также представитель Anduril Industries отметил, что система Pulsar имеет способность к самообучению на основе полученных данных, когда устройства, объединённые в единую сеть, могут учиться друг у друга новым приёмам в борьбе с противником, постоянно меняющим тактику.

Отмечается, что линейка устройств радиоэлектронной борьбы Pulsar уже используется военными США в разных точках мира.