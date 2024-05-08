В настоящий момент работа над сервисом находится на этапе тестирования.

Компания Microsoft уже больше года предлагает частным и государственным организациям свои услуги по внедрению в их процессы систем с искусственным интеллектом — сегодня стало известно, что софтверный гигант разработал новый сервис с ИИ специально для нужд правительства США, пишет сайт Neowin.

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Источник фото: Pixabay

По информации Bloomberg, новая система искусственного интеллекта, разработанная специалистами Microsoft и запущенная на прошлой неделе, предназначена для применения в американских разведывательных структурах, таких как ЦРУ.

По словам технического директора Microsoft Уильяма Чаппела, эта система является изолированной от сети Интернет, что позволяет избежать утечки конфиденциальных данных. Также он отметил, что разработка Microsoft основана на языковой модели GPT-4 от OpenAI, но имеет ряд особенностей, в том числе не может дополнительно обучаться на основе полученных данных, а лишь способна их читать.

Отмечается, что новый ИИ-сервис от Microsoft находится на этапе тестирования, что предполагает проверку его способностей специалистами разведывательных служб США. При этом информация о том, сколько именно продлятся тесты новой системы, а также какова будет её стоимость для клиентов Microsoft, не раскрывается.

Ранее сотрудникам Палаты представителей США было запрещено пользоваться ИИ-ассистентом Copilot в связи с угрозой утечки секретных данных, поэтому разработка специалистами Microsoft специальных сервисов с использованием искусственного интеллекта непосредственно для нужд правительственных организаций вполне объяснима.