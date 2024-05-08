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В первом квартале 2024 года рынок поставок клиентских CPU продемонстрировал рост в годовом выражении
Объёмы поставок серверных процессоров при этом уменьшились.

После спада, наблюдавшегося в течение нескольких лет, мировой рынок клиентских процессоров постепенно стабилизируется и даже демонстрирует некоторый рост, чего не скажешь об объёмах поставок CPU для серверов, что следует из отчёта Jon Peddie Research, пишет TechSpot.

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Источник фото: PC World

По данным аналитического агентства, в первом квартале текущего года количество отгруженных клиентских CPU достигло значения в 62 миллиона единиц, что на 33 % выше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, хотя и несколько уступает показателям четвёртого квартала 2023 года, когда было поставлено 69 миллионов штук продукции во всём мире.

Отмечается, что количество клиентов, предпочитающих приобретать мобильные устройства, постепенно растёт — если в первом квартале прошлого года на долю процессоров для ноутбуков приходилось 68 %, то за соответствующий период текущего года объём поставок возрос до 73 %. При этом число отгруженных CPU для настольных ПК, начиная с первого квартала 2023 года и заканчивая аналогичным периодом 2024 года, упало с 32 до 27 %.

Объёмы поставок iGPU в годовом выражении также растут, что вылилось в 56 миллионов отгруженных единиц в первом квартале текущего года и росту общих показателей на 30 % в сравнении с соответствующим периодом прошлого года, хотя это всё же меньше значений четвёртого квартала 2023 года, когда было поставлено 62 миллиона экземпляров.

Обновление серверных решений происходит более медленными темпами, что в первом квартале текущего года привело к падению объёмов поставок на 17 % в годовом выражении и на 13 % по сравнению с четвёртым кварталом прошлого года.

#cpu
Источник: techspot.com
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