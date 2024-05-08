Установка способна поражать цели на расстоянии до 4 км.

Военно-промышленные комплексы ряда стран последние несколько лет интенсивно совершенствуют свои разработки в области лазерного вооружения — как говорится в материале издания «Военное обозрение», китайская компания Poly Technologies в ходе выставки DSA 2024 продемонстрировала новейшую версию своей лазерной установки ПВО.

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Источник фото: Army Recognition

Сообщается, что усовершенствованная модификация лазерной системы противовоздушной обороны под названием Silent Hunter, разработанная китайскими специалистами на базе установки LASS, снабжена волоконным лазером, который способен работать в трёх различных режимах, поражая цели на расстоянии от 0.2 до 2 километров при значении мощности 10 кВт, от 0.2 до 3 километров при 20 кВт и от 0.2 до 4 километров при мощности 30 кВт, и может выпускаться как в стационарном, так и в мобильном варианте с возможностью установки на грузовую платформу 6х6.

Китайская лазерная установка способна обнаруживать цели на расстоянии до 4 километров и предназначена, прежде всего, для противодействия БПЛА, летящим на низкой высоте со скоростью не более 220 километров в час, которые обнаруживаются при помощи специальных 3Д-радаров. Отмечается, что лазерная система способна сделать отверстие в стальной пластине толщиной 5 мм с расстояния в 1 километр или в пяти таких пластинах, но толщиной 2 мм и с дистанции в 0.8 километра.

Сообщается, что данная лазерная установка уже успешно применялась военными Саудовской Аравии, которые пока что являются единственными иностранными её обладателями, заявившими об успешном поражении БПЛА хуситов.