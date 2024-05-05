Компания-разработчик ведёт переговоры с Sony, чтобы решить проблему.

Популярный шутер от третьего лица Helldivers 2, разработанный шведской компанией Arrowhead Game Studios и изданный Sony, столкнулся с ограничением продаж со стороны Valve на крупной игровой площадке Steam, пишет Neowin.

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Источник фото: Eurogamer/Arrowhead Game Studios

Как говорится в сообщении SteamDB в социальной сети X, шутер Helldivers 2 более невозможно приобрести в Steam в 177 странах по всему миру, в которых Sony не озаботилась поддержкой своего сервиса PlayStation Network (PSN), требуемого для работоспособности онлайн-игр.

Всё дело в том, что компания Sony обязала игроков Helldivers 2 связать свои учётные записи PSN с учётками Steam, в противном же случае поиграть в любимый шутер, начиная с 6 мая текущего года, не удастся. При этом корпорация, судя по всему, не учла, что игроки могут столкнуться с проблемами из-за ограниченной поддержки своего сервиса.

Глава Arrowhead Game Studios заявил, что уже некоторое время пытается решить данную проблему, ведя переговоры с Sony, но его голос не является решающим, добавив, что часть вины в произошедшем возлагает на себя, так как компания недостаточно информировала геймеров об обязательной регистрации в PSN для работы Helldivers 2.

Игроки, раздосадованные текущим положением дел, продолжают подвергать критике разработчиков игры и всех причастных к предъявлению требования привязки к PSN – в настоящий момент у шутера более 220 тысяч негативных отзывов.