Беспилотник способен выполнять различные задачи и имеет высокую автономность.

В связи с ростом значения беспилотных аппаратов в современных боевых действиях как на суше и в воздухе, так и в море, в технологических странах приступили к более активным работам по созданию новейших беспилотников, рассчитанных для использования в различных сценариях — как сообщает издание «Военное обозрение» со ссылкой на материал The War Zone, в США разработали перспективный морской дрон и уже некоторое время изучают его возможности, проводя практические испытания в глубинах океана, о чём свидетельствуют опубликованные фотографии.

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Перспективный подводный беспилотный аппарат, получивший название Manta Ray, был разработан специалистами оружейной компании Northrop Grumman в соответствии с заказом Пентагона. Беспилотник имеет плоскую форму в виде гигантского морского ската, что, судя по всему, и повлияло на его именование, а также значительные габариты, что подтверждает фотоотчёт.

Результатом испытаний, проведённых в океане близ побережья Южной Калифорнии, стала проверка соответствия заявленных характеристик беспилотного дрона его реальным возможностям, а также изучение его поведения под водой и режимов работы в процессе выполнения задач.

Источник фото: Военное обозрение/Northrop Grumman

Отмечается, что морской дрон способен нести свою службу в наиболее труднодоступных местах, где присутствие человека невозможно, а также обладает внушительной автономностью благодаря применению новейших технологий энергосбережения, позволяющих аппарату переходить в режим ожидания при необходимости, чтобы в нужный момент приступить к выполнению своего задания.