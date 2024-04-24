Увольнение связывают с падением спроса на электромобили.

В последнее время ситуация на рынке производства электромобилей продолжает ухудшаться в связи с падением спроса на электрокары со стороны покупателей по всему миру, что вынуждает автопроизводителей принимать ряд мер, направленных на минимизацию ущерба, в том числе непопулярных, влияющих непосредственно на работников предприятий автопрома — по информации западного издания Reuters, американская компания Tesla решила уволить около четырёх сотен своих сотрудников, работающих на немецкой гигафабрике, расположенной недалеко от Берлина.

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Источник фото: ABC News/David Zalubowski/AP

Сообщается, что данное решение затронет сравнительно небольшую группу сотрудников компании, так как сокращение 400 рабочих мест составляет около 3% от общего числа работающих на данном предприятии людей. При этом представители Tesla добавили, что в настоящий момент ведутся обсуждения по данному вопросу с производственным советом немецкого завода. В компании надеются обойтись без дополнительных мер по принуждению своих сотрудников, попавших под сокращение кадров, уволиться.

Процесс увольнения своих работников в Германии Tesla связала со слабеющими продажами электромобилей, что негативно сказывается на прибыли компании, отметив, что одной из основных целей производителя является обеспечение максимально эффективной работы своих предприятий.

О планирующемся сокращении кадров на немецкой гигафабрике Tesla высказался и Йорг Штайнбах, занимающий должность министра экономики немецкой земли Бранденбург, в которой и расположен завод американской компании — он заявил, что весьма сожалеет о данной процедуре, отметив, что положительным аспектом этого события является мягкий подход администрации производителя к вопросу реализации увольнения работников.

Ранее представители Tesla заявляли, что уволят около трёх сотен своих сотрудников из общего количества в двенадцать тысяч человек с завода компании, расположенного в немецком городе Грюнхайд, аргументировав свои действия необходимостью обеспечения эффективной работы предприятия.

При этом объёмы сокращений на заводе Tesla в Германии могут оказаться не такими масштабными на фоне желания управленцев компании уволить более 10% сотрудников от общего числа работников производителя во всём мире, превышающего 140 тысяч человек.

Следует отметить, что падение объёмов продаж электрокаров американской компании Tesla может быть связано не только с общемировыми тенденциями сокращения продаж электромобилей, но и с ранее выявленными проблемами ряда моделей, связанными с качеством выпускаемой продукции, в частности электропикапа Cybertruck, который недавно вновь стал предметом обсуждений в связи с очередной неисправностью, к тому же потребовавшей физического вмешательства сервисной службы Tesla.