Компания собирается переложить свои траты на клиентов.

Экспансия одного из крупнейших производителей чипов в мире, технологического гиганта TSMC, в итоге может обернуться для клиентов компании и конечных потребителей дополнительными финансовыми затратами, говорится в материале сайта TechSpot.

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Источник фото: TSMC

Сообщается, что планы TSMC достаточно грандиозны и предусматривают строительство новых производственных мощностей в ряде государств по всему миру, в том числе в Соединённых Штатах Америки и Германии, что повлечёт за собой значительное увеличение расходов, которые компания должна будет где-то компенсировать, а наиболее реалистичным сценарием является увеличение стоимости выпуска чипов для клиентов производителя, что в свою очередь спровоцирует рост цен на конечные продукты.

Глава TSMC Си Си Вэй рассказал, что расширение производственных возможностей компании по всему миру потребует пересмотра стратегии ценообразования, отметив, что в ходе международной экспансии, помимо затрат на строительство, технологический гигант столкнулся с увеличением трат на электроэнергию и иные эксплуатационные составляющие, что также негативным образом повлияло на объём требуемых финансовых вливаний.

В настоящий момент компания обсуждает данный вопрос со своими акционерами, чтобы выбранная стратегия соответствовала их интересам, прежде всего, с точки зрения получения прибыли, что потребует переложить бремя дополнительных расходов компании на клиентов.

Ранее представители TSMC уже поднимали вопрос о возникающих проблемах в ходе возведения заводов за пределами Тайваня, отмечая более высокие затраты на строительство и эксплуатационные составляющие, а также другие сопутствующие факторы, в том числе стоимость рабочей силы.

Старший вице-президент TSMC Венделл Хуанг заявил, что компания по-прежнему следует своей основной стратегии, предусматривающей поддержание значения валовой прибыли в долгосрочной перспективе на отметке в 53 процента, а также сообщил, что в связи с нестабильной ситуацией на мировом рынке затраты могут повыситься не только для крупных производителей, таких как TSMC, но и для всех участвующих в деятельности отрасли, в том числе клиентов.

При этом представители TSMC пока что не делятся конкретными данными, иллюстрирующими динамику повышения производственных затрат, но, согласно оценкам специалистов, стоимость производства чипов с использованием 4- и 5-нм технологических процессов в США будут на 20-30 процентов выше по сравнению с выпуском на Тайване.

В целях минимизации своих производственных затрат TSMC ищет возможности сотрудничества с теми странами, где планирует начать выпуск чипов, стремясь получить финансовую помощь или иные преференции. Кроме того, компания полагается на своё технологическое превосходство над другими участниками рынка, что, вероятно, позволит ей диктовать свои цены на производство чипов.