Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Конечные потребители электроники заплатят за вынос производства TSMC за пределы Тайваня
Компания собирается переложить свои траты на клиентов.

реклама

Экспансия одного из крупнейших производителей чипов в мире, технологического гиганта TSMC, в итоге может обернуться для клиентов компании и конечных потребителей дополнительными финансовыми затратами, говорится в материале сайта TechSpot.

реклама

Источник фото: TSMC

Сообщается, что планы TSMC достаточно грандиозны и предусматривают строительство новых производственных мощностей в ряде государств по всему миру, в том числе в Соединённых Штатах Америки и Германии, что повлечёт за собой значительное увеличение расходов, которые компания должна будет где-то компенсировать, а наиболее реалистичным сценарием является увеличение стоимости выпуска чипов для клиентов производителя, что в свою очередь спровоцирует рост цен на конечные продукты.

Глава TSMC Си Си Вэй рассказал, что расширение производственных возможностей компании по всему миру потребует пересмотра стратегии ценообразования, отметив, что в ходе международной экспансии, помимо затрат на строительство, технологический гигант столкнулся с увеличением трат на электроэнергию и иные эксплуатационные составляющие, что также негативным образом повлияло на объём требуемых финансовых вливаний.

В настоящий момент компания обсуждает данный вопрос со своими акционерами, чтобы выбранная стратегия соответствовала их интересам, прежде всего, с точки зрения получения прибыли, что потребует переложить бремя дополнительных расходов компании на клиентов.

Ранее представители TSMC уже поднимали вопрос о возникающих проблемах в ходе возведения заводов за пределами Тайваня, отмечая более высокие затраты на строительство и эксплуатационные составляющие, а также другие сопутствующие факторы, в том числе стоимость рабочей силы.

Старший вице-президент TSMC Венделл Хуанг заявил, что компания по-прежнему следует своей основной стратегии, предусматривающей поддержание значения валовой прибыли в долгосрочной перспективе на отметке в 53 процента, а также сообщил, что в связи с нестабильной ситуацией на мировом рынке затраты могут повыситься не только для крупных производителей, таких как TSMC, но и для всех участвующих в деятельности отрасли, в том числе клиентов.

При этом представители TSMC пока что не делятся конкретными данными, иллюстрирующими динамику повышения производственных затрат, но, согласно оценкам специалистов, стоимость производства чипов с использованием 4- и 5-нм технологических процессов в США будут на 20-30 процентов выше по сравнению с выпуском на Тайване.

В целях минимизации своих производственных затрат TSMC ищет возможности сотрудничества с теми странами, где планирует начать выпуск чипов, стремясь получить финансовую помощь или иные преференции. Кроме того, компания полагается на своё технологическое превосходство над другими участниками рынка, что, вероятно, позволит ей диктовать свои цены на производство чипов.

#tsmc
Источник: techspot.com
+
Написать комментарий (0)
Иностранные инвесторы массово покидают тайваньский рынок акций
TSMC будет брать доплату за производство чипов вне Тайваня
В TSMC ожидают продолжения роста цен на свою продукцию
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Армия РФ начала применять обновлённую «Герань-2» – дрон-камикадзе стал ещё более точным и опасным
+
Шольц предупредил промышленников Германии о скором отказе от сжигания ископаемого топлива
5
Weichai Power представила самый эффективный дизельный двигатель в истории
3
Россия совместно с Республикой Беларусь начала масштабное расширение железнодороной инфраструктуры
5
2 функции One UI 6.1, которые продлят срок службы вашего аккумулятора
+
ВМС Франции в рамках испытаний нанесли синхронный удар двумя ракетами по одной цели
1
Samsung признала проблему в One UI 6.1 и готова бесплатно заменить дисплеи на Galaxy S21/22
2
Лазерный двигатель для подводных лодок китайских ученых сможет обеспечить им сверхзвуковые скорости
2
Blackview Hero 10 станет самым дешевым складным смартфоном в мире
+
Глава военной разведки Израиля покинет пост из-за атаки ХАМАС 7 октября 2023 года
1
Bloomberg: Немецкие специалисты проявляют высокую заинтересованность в работе на ВПК Германии
+
Студент Эксетерского университета сравнил обращение в ВУЗе с допросом Штази
1
Южная Корея наращивает производство авиадвигателей для истребителей
2
Солдаты ВСУ обнаружили российского робота, одновременно мешавшего работе ПВО и глушившего дроны
+
Появились данные о всех номерах колец Samsung Galaxy Ring
+
В Литве заменят все части газопровода с русскоязычными надписями
1
Новая функция Google Drive для Android позволяет быстрее находить файлы
+
Подешевевшие акции NVIDIA потянули за собой ценные бумаги многих азиатских поставщиков
1
GALAX выпустила однослотовую RTX 4060 Ti MAX с турбинным охлаждением
1
На «Яндекс Маркете», Ozon и Wildberries за 3 месяца 2024 заблокировано 2 миллиона поддельных товаров
+

Популярные статьи

11 программ, которые стоит установить на игровой ПК и ноутбук после установки Windows в 2024 году
22
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
290
Цены на видеокарты в Европе тают вместе с последним снегом – почему видеокарты в РФ не дешевеют
31
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)
24
Catizen - игра в Telegram c инвестициями от TON Foundation и партнёрством с Xiaomi
3
Игры на Xbox в России — мошеннические схемы и бан аккаунтов
18
Итоги гоночного уик-энда 20-21 апреля
3
Как разогнать видеокарту и повысить производительность в играх с помощью ASUS GPU Tweak III
16
Сборка ретро-ПК - часть 2: серверный Pentium Pro 200 в десктопном исполнении
47
Ретроклокинг: влияние поколений интерфейсов SSD на производительность
14

Сейчас обсуждают

Колючка
22:44
Статистику в студию.
Видеокарты AMD Radeon RX 8000 (RDNA4) получат память GDDR6 18 Гбит/с
Колючка
22:40
а ты гамаешь, хотя тоже нищ
5 причин, по которым я собираюсь поменять надежный SATA SSD объемом 1 ТБ на новый M.2 NVMe SSD
Windmark
22:37
Воруют там все , просто кому-то перешёл дорогу .
Замминистра обороны России Иванов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере
Nvidia&Intel Hater
22:37
ты там можешь ток апскейлеры включать что я не делаю.вот все твои ядра хваленые.моя дерет в нативе твою аж свист стоит.просто напихивает ей во все места.
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
ev_rus
22:35
Самсунги 980\980про, по 1тб, надежно (по всем статам сервисов давно), быстро, температура не больше 50 гр.
5 причин, по которым я собираюсь поменять надежный SATA SSD объемом 1 ТБ на новый M.2 NVMe SSD
sidreshot
22:29
Удивительно, что автор указал PS5 и Nintendo Switch в качестве примера. А какие там ОС взяты за основу?
Почему Linux не для игр на примере игры Forward to the Sky
sidreshot
22:27
Только что проверил. Автор - ПИЗДАБОЛ. Если он будет отрицать я напишу статью с фактами. FPS выше, я не знаю где он там порезал производительность себе. Правда я использовал Lutris.
Почему Linux не для игр на примере игры Forward to the Sky
Скиталец
22:19
ого ты нищ. чё не гамаешь чтоли?
5 причин, по которым я собираюсь поменять надежный SATA SSD объемом 1 ТБ на новый M.2 NVMe SSD
Акация
22:18
Ты дурачек, псп и объем разные вещи. Свали нуб.
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Артём Николаев
22:14
Нармальна!
5 причин, по которым я собираюсь поменять надежный SATA SSD объемом 1 ТБ на новый M.2 NVMe SSD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем