По словам директора ИКИ РАН, «Ангара» поспособствует дальнейшему развитию отечественной космической программы.

Семейство российских ракет-носителей «Ангара» является космическим транспортом будущего, способным доставить необходимые грузы на другие планеты Солнечной системы, заявил глава Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Анатолий Петрукович в эфире телеканала «Звезда».

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Источник фото: Газета.Ru/РИА Новости

По словам директора ИКИ РАН, отечественные ракеты-носители семейства «Ангара» смогут работать в качестве космических «грузовиков», способных доставить нужную технику и оборудование не только на Луну, но и Венеру, и даже на Марс.

Анатолий Петрукович отметил, что «Ангара» может сыграть важную роль в лунной программе, разрабатываемой в Российской Федерации, позволив доставлять на естественный спутник Земли элементы космической станции, лунные самоходные аппараты, а также забирать добытые на Луне образцы на Землю.

Глава ИКИ РАН добавил, что «Ангара» характеризуется весьма внушительной мощностью, при запуске сравнимой с ядерным реактором атомной электростанции. При этом основным её предназначением, по словам Петруковича, является доставка грузов в космос, в то время как для пилотируемых полётов она не подходит в силу своих конструктивных особенностей.

Несколько дней назад, а именно 11 апреля 2024 года, с космодрома «Восточный» был произведён запуск перспективной трёхступенчатой «Ангара-А5», которая является первой тяжёлой ракетой-носителем, разработанной исключительно российскими специалистами с момента распада СССР. Она может вывести на околоземную орбиту более 24 тонн полезной нагрузки при общей взлётной массе свыше 770 тонн.

Планируется, что «Ангара» сможет доставлять на орбиту Земли оборудование и модули, необходимые для создания Российской орбитальной станции, работы над которой должны стартовать в космосе в 2027 году, а в 2032 году основной этап строительства станции должен быть завершён.