Релиз Windows 11 24H2 ожидается осенью текущего года.

Очередное крупное обновление операционной системы Windows 11 ожидается осенью текущего года — журналисты сайта BleepingComputer подготовили материал, в котором перечислили целый ряд значимых улучшений для обновлённой ОС от Microsoft.

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Источник фото: PCMag / Microsoft

Отмечается, что большинство изменений будет связано с внедрением в Windows 11 24H2 новых функций и возможностей, связанных с искусственным интеллектом, но лишь этим улучшения не ограничатся.

Осеннее обновление Windows 11 получит «продвинутый» ИИ-ассистент Copilot с расширенными возможностями управления настройками и доступа к целому ряду функций, таких как работа с доступными сетями, хранилищами, обеспечением питания, запускаемыми приложениями, файлами, использование специальных возможностей и так далее.

Также Windows 11 24H2 приобретёт улучшенную функцию Voice Clarity, которая способна повышать качество звука и голоса, устраняя различные шумы и минимизируя фоновые звуки в реальном времени благодаря использованию технологий искусственного интеллекта. Приложения, работающие в режиме обработки звуковых сигналов, включая популярные сервисы WhatsApp и Phone Link, получают доступ к данной функции автоматически.

Кроме того, в новом крупном обновлении Windows 11 появится поддержка новой функции «Sudo для Windows», позволяющей использовать команды с повышенными правами из стандартного окна консоли без необходимости её перезапуска с правами администратора.

Помимо этого, в набор Windows 11 24H2 будет включена обновлённая версия платформы Microsoft Teams с кроссплатформенной поддержкой, упрощённым переключением между различными типами задач, расширенными уведомлениями и другими улучшенными возможностями.

Стандартный блокнот в Windows 11 также получит поддержку ИИ-функции, получившей название «CoWriter», благодаря чему станут доступны новые параметры в меню программы, а также возможность правки текста в соответствии с запросами пользователя. Кроме того, искусственный интеллект сможет подсказывать, учитывая контекст. При этом пока не ясно, станет ли новая функция доступна в обновлении Windows 11 24H2, или это случится чуть позже.