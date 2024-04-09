В настоящий момент РФ и КНР уже тесно работают над проектом лунной станции.

Российские и китайские специалисты в области космических технологий и исследований продолжают своё плодотворное сотрудничество по созданию аппаратов для полётов на Луну, а в будущем планируется и совместная работа в рамках программы, предусматривающей исследование и дальнейшее освоение Марса, о чём в разговоре с журналистами издания «РИА Новости» рассказал научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Лев Зелёный.

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Источник фото: Pixabay

По словам представителя ИКИ РАН, в настоящий момент между российскими и китайскими учёными и конструкторами ведутся консультации для разработки дальнейших планов по успешному и конструктивному сотрудничеству в вопросах изучения «красной планеты».

Также он отметил, что Китай и Россия уже достаточно долгое время плодотворно работают над совместным проектом по изучению Луны. Кроме того, Лев Зелёный подчеркнул, что у Российской Федерации существуют свои собственные программы по освоению планет Солнечной системы, в частности Венеры, куда планируется отправить исследовательский космический аппарат.

Научный руководитель ИКИ РАН заметил, что российские учёные всегда стремятся к новым достижениям и вершинам, но в настоящий момент стоит задача по выполнению актуальных программ и проектов в конкретные сроки.

Ранее стало известно, что проект Международной научной лунной станции, разработанный российскими и китайскими специалистами и предполагающий строительство лунной станции с несколькими модулями и инфраструктурой для проведения научно-исследовательских изысканий и проверки работы различных устройств в условиях Луны, пополнился ещё одной страной-партнёром — Турция подала заявку на участие в данной программе. В прошлом году к проекту также присоединились Белоруссия, Египет, Венесуэла, Азербайджан, ЮАР, а также Пакистан.