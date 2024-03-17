Стоимость доступной модели Samsung должна быть близка к 1000 долларов США.

В связи с усилением конкуренции на рынке складных смартфонов Samsung может выпустить более дешёвый вариант предстоящей модели Galaxy Z Fold 6, говорится в материале сайта TechRadar, ссылающегося на информацию ETnews.

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Galaxy Z Fold 5. Источник фото: Samsung

Сообщается, что Samsung Electronics может разрабатывать сразу две модификации складного смартфона Galaxy Z Fold 6, одна из которых не получит поддержку функции ввода при помощи пера S Pen, что должно снизить её стоимость.

Отмечается, что Samsung будет следовать стратегии снижения цены своих складных смартфонов на фоне неблагоприятно складывающейся для компании ситуации на данном рынке — согласно исследованиям компании Display Supply Chain Consultants (DSCC), конкуренты южнокорейского гиганта активно продвигают свою продукцию, отвоёвывая свою долю объёмов продаж, а Huawei и вовсе обгонит Samsung по количеству реализованных складных устройств в первом и втором кварталах текущего года.

Помимо необходимости конкурировать с доступными моделями складных смартфонов, уже представленными на рынке, Samsung придётся бороться и с новыми разработками от своего основного конкурента, американской компании Apple, которая в ближайшее время должна представить свои новинки в линейке складных смартфонов.

Если информация подтвердится, то Galaxy Z Fold 6 будет представлен в двух вариантах — стандартном и более доступном с обозначением «FE». При этом премиальная модель Galaxy Z Fold 6 Ultra, о которой заговорили чуть ранее в связи с появлением в сети предполагаемых изображений и видео прототипа устройства, может и вовсе не появиться, если Samsung будет придерживаться стратегии по удешевлению своих складных смартфонов.

Учитывая тот факт, что стоимость наиболее доступной из представленных на рынке моделей складных смартфонов, а именно Motorola Razr 2023, составляет 1000 долларов США, журналисты источника предполагают, что цена бюджетного варианта Galaxy Z Fold 6 должна быть весьма близка к данной отметке, чтобы продукт Samsung мог конкурировать с аналогичными предложениями от других компаний.

О других решениях, которые южнокорейская компания могла бы применить для удешевления своего доступного варианта Galaxy Z Fold 6, не сообщается, но можно предположить, что отсутствием поддержки S Pen дело не ограничится, и бюджетная новинка будет основана на менее производительной платформе по сравнению со стандартной моделью.