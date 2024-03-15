Судя по всему, компания чётко следует своему графику.

Американский технологический гигант Apple уже разрабатывает свой новейший чип M4 с расширенной поддержкой искусственного интеллекта для ноутбуков MacBook Pro следующего поколения, сообщает сайт Android Authority, ссылаясь на слова Марка Гурмана из Bloomberg.

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Источник фото: Macworld

В ходе онлайн-мероприятия, посвящённого обсуждению автомобиля Apple, Гурман ненароком обмолвился и о предстоящей SoC серии M — по его словам, компания уже приступила к разработке чипа следующего поколения, который станет основой для новейших лэптопов MacBook Pro.

Основываясь на графике разработки чипов Apple прошлых лет, источник отмечает, что работа над новой SoC, судя по всем, идёт по плану — если ничего не изменится, то новейший чип M4 будет представлен летом 2025 года.

Выпуск первых SoC серии M стартовал в 2020 году, когда Apple отказалась от использования в своих новых устройствах чипов от Intel, разработав свой собственный продукт и в вопросах его выпуска воспользовавшись услугами тайваньского производственного гиганта TSMC – первая SoC для мобильных и настольных устройств Apple, получившая название M1 и производимая по 5-нм технологическому процессу, была представлена в ноябре 2020 года.

При этом компания придерживается графика, который предусматривает выпуск чипа серии M нового поколения примерно каждые полтора года — в июне 2022 года была выпущена SoC M2, а в октябре 2023 года появился чип M3. Кроме того, между сменами поколений Apple выпускала усовершенствованные модификации чипов Max, Pro и Ultra.

Отмечается, что при производстве чипа M4 вряд ли будет использоваться 2-нм техпроцесс, так как TSMC не планирует приступать к производству продуктов по данным нормам до конца 2025 года, поэтому новейшая SoC от Apple, судя по всему, будет производиться по 3-нм технологическому процессу, хоть и улучшенному.

Учитывая активные шаги ряда технологических гигантов по внедрению в свои продукты аппаратных блоков для ускорения ИИ-алгоритмов, Apple также активно работает в данном направлении — согласно некоторым источникам, новые чипы M4 будут иметь больше ядер, предназначенных для повышения производительности программного обеспечения, использующего возможности искусственного интеллекта.