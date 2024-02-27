Вес и размеры новинки тоже внушают уважение.

Современные смартфоны, обладающие экранами внушительных размеров и производительными платформами, потребляющими сравнительно большие объёмы энергии, зачастую оснащаются батареями довольно большой ёмкости, но их заряда бывает недостаточно при частом использовании устройства — компания Avenir Telecom, разрабатывающая и выпускающая смартфоны под брендом Energizer, нашла выход из столь неприятной ситуации, оснастив свою новую модель аккумулятором внушительного объёма, сообщает сайт TechSpot.

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Источник фото: TechSpot

На международной выставке Mobile World Congress была представлена новая модель смартфона Energizer Hard Case P28K, не отличающаяся особыми техническими излишествами — новинка под управлением Android 14 основана на 6-нм SoC MediaTek MT6789 c 8 процессорными ядрами и оснащена 8 ГБ оперативной памяти, хранилищем на 256 ГБ, 6.78-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1080p, а также тройной камерой с основным модулем на 60 Мп. Кроме того, смартфон не имеет поддержки 5G.

Отличительной же особенностью аппарата является его аккумуляторная батарея, характеризующаяся невероятной ёмкостью в 28000 мАч — по заверениям производителя, этого хватит, чтобы разговаривать без перерыва в течение 122 часов (более 5 суток). Кроме того, в режиме ожидания время работы смартфона сможет достигнуть значения в 2252 часа (около 94 суток).

При этом новинка заряжается достаточно быстро — согласно представленным спецификациям, продолжительность процесса зарядки до максимального значения при использовании фирменного зарядного устройства мощностью 36 Вт не превышает полутора часов.

Естественно, использование батареи большой ёмкости оставило «след» на размерах и массе Energizer Hard Case P28K — его толщина и вес составляют внушительные 27.8 мм и 570 г соответственно, что более чем в три раза больше соответствующих параметров у iPhone 15.

Новинка должна поступить в продажу в октябре текущего года по достаточно приемлемой цене — ожидается, что её стоимость составит около 250 евро (примерно 25 000 рублей).

Исходя из технических характеристик, новая модель под брендом Energizer вряд ли заинтересует любителей «продвинутых» и сравнительно лёгких мобильных устройств, а вот для любителей путешествовать в условиях отсутствия доступа к электрической сети она будет незаменима.