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Первый частный спутник с искусственным интеллектом выведен Китаем на околоземную орбиту
Доставка спутника в космос производилась ракетой-носителем Jielong 3.

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Специалисты КНР расширяют свои возможности в космическом пространстве, внедряя всё новые технологии в свои аппараты — так, несколько часов назад состоялся запуск китайской ракеты-носителя с девятью спутниками на борту, среди которых находился и первый коммерческий космический аппарат, оснащённый системой искусственного интеллекта, сообщает издание «РИА Новости» со ссылкой на материал Центрального телевидения Китая.

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Источник фото: South China Morning Post / Xinhua

Запуск ракеты-носителя Jielong 3 (Smart Dragon 3) состоялся с плавучей баржи в прибрежных водах города Янцзян, расположенного в китайской провинции Гуандун, в 6:06 по МСК. На орбиту было выведено сразу девять спутников, но особый интерес вызывает аппарат «Жунпяо», также называемый Синшидай-18, разработанный специалистами китайской компании Guoxing Aerospace Technology и представляющий собой перспективную платформу для каналов связи.

Данный спутник является первым коммерческим аппаратом с искусственным интеллектом, выведенным на околоземную орбиту. Он оснащается встроенной сетью зондирования и станет тестовым образцом для исследования возможностей алгоритмов synaesthesia fusion AI в космосе.

Старт ракеты-носителя Jielong 3 (Smart Dragon 3) стал третьим в истории китайской компании China Rocket, специалисты которой и разработали данное средство доставки космических аппаратов на околоземную орбиту, характеризующееся полезной нагрузкой до полутора тонн. Первый запуск данной ракеты-носителя состоялся в конце 2022 года.

Ранее глава КНР Си Цзиньпин отмечал важность коммерческих разработок космических аппаратов для развития различных китайских технологий и сфер, в том числе телекоммуникационной и навигационной.

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Китай продолжает наращивать свой потенциал для использования космоса как в научно-исследовательских, так и военных целях — не так давно на околоземную орбиту был запущен китайский многоразовый космический самолёт, который несколько дней назад совершил ряд манёвров.

#китай #искусственный интелект #спутник
Источник: ria.ru
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