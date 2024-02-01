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AT: в марсианском вертолете Ingenuity использовался обычный Qualcomm Snapdragon 801
Специалистам пришлось применить новый подход при создании Ingenuity.

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Марсианский вертолёт Ingenuity стал новаторской разработкой специалистов, позволяя в дальнейшем использовать результаты работ по его созданию и применению в других миссиях, причём не только на «красной планете». Беспилотный вертолёт NASA стал первым летательным аппаратом с собственным двигателем, который при помощи вращения лопастей поднялся над поверхностью другой планеты. При этом Ingenuity обладает намного более высоким уровнем производительности «железа» по сравнению с другими аппаратами NASA, говорится в публикации издания Ars Technica.

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Источник фото: NASA/JPL/Caltech-ASU/MSSS

При разработке марсианского вертолёта американским специалистам приходилось учитывать, что атмосфера Марса весьма разрежена, поэтому летательный аппарат, предназначенный для полётов над поверхностью «красной планеты», должен обладать малой массой, в результате чего разработчикам пришлось использовать не совсем стандартный набор компонентов — так, часть деталей для Ingenuity была куплена в сети розничных магазинов.

Для снижения массы использовался обычный бортовой компьютер, не снабжённый радиационно-стойкими компонентами — если в других миссиях NASA был использован защищённый компьютер RAD750, в основе которого лежит одноимённый микропроцессор на базе микроархитектуры PowerPC, разработанный ещё в девяностых годах прошлого века и работающий на частоте от 110 до 200 МГц, то для Ingenuity был выбран потребительский 28-нм ARM-чип Qualcomm Snapdragon 801 с четырьмя процессорными ядрами с частотой до 2500 МГц, используемый для мобильных устройств и обладающий весьма малой массой, но характеризующийся ощутимо более высоким уровнем быстродействия при весьма низкой цене по сравнению с RAD750, стоимость которого составляет около 250 000 долларов США.

Помимо этого, в Ingenuity применялись другие технологии, присущие обычным мобильным устройствам, которые можно приобрести в розничных торговых сетях, такие как литиевые аккумуляторы, камеры, акселерометры и разнообразные датчики — источник отмечает, что использование всего этого было бы невозможно без развития смартфонов, прежде всего серии iPhone.

При этом, несмотря на суровые условия на поверхности Марса, специалистам удалось сконструировать аппарат, который смог эффективно работать в течение нескольких лет, продемонстрировав чудеса долговечности и надёжности.

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Марсианский вертолёт Ingenuity открывает новую страницу в истории исследования космоса, позволяя изменить принципиальный подход к созданию летательных аппаратов, которые должны бесперебойно функционировать в неблагоприятных условиях других планет.

#qualcomm #snapdragon #ingenuity
Источник: arstechnica.com
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