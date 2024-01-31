Ценный изотоп обладает целым рядом преимуществ.

Российские специалисты завершили работу над созданием стенда, который позволит подробно изучить вопросы, связанные с выработкой перспективного изотопа азот-15, представляющего особую ценность в атомной энергетике, говорится в публикации издания «РИА Новости», ссылающегося на пресс-службу подразделения «Росатома» ТВЭЛ.

Сообщается, что в компании была создана специальная установка, предназначенная для изучения способов разделения изотопов азота с целью освоения наиболее эффективной технологии, позволяющей производить вещество азот-15 в больших количествах, чтобы удовлетворить потребности атомной энергетики будущего.

реклама

Как отмечается в источнике, изотоп азот-15 является инновационной составляющей «топлива будущего», позволяющей ощутимо уменьшить объёмы наработки радиоактивного углерода-14, что повысит безопасность ядерных установок, и увеличить концентрацию нейтронов, снизив количество топливного материала, необходимого для выработки энергии, в результате чего экономичность реактора возрастёт.

Применять высокоэффективный азот-15 планируется в качестве составляющей высокоплотного смешанного нитридного уран-плутониевого топлива, которое будет использоваться в реакторах на быстрых нейтронах в рамках программы «Прорыв», предусматривающей разработку и воплощение «в жизнь» передовой платформы с замкнутым ядерным топливным циклом, отличающейся своей эффективностью, экологичностью, пониженным потреблением топлива и высокой конкурентоспособностью, а также сокращающей необходимость добычи большого количества природного урана.

Монтажные работы на энергоблоке БРЕСТ-ОД-300

Источник фото: Атомная энергия 2.0 / СХК

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Одной из первых установок, в которой будет использоваться азот-15, станет энергоблок с реакторной установкой на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300, строящийся в городе Северск Томской области на территории Сибирского химического комбината, входящего в структуру «Росатома». Рабочая мощность энергоблока составит 300 МВт.