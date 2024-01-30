Проблемы могут быть связаны с неполадками DNSSEC.

Примерно в 20:00 по московскому времени часть пользователей столкнулась с неполадками в российском сегменте сети Интернет — по информации издания «Лента.ру», пострадали сайты, находящиеся в доменной зоне .ru.

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Источник фото: Pixabay

По данным онлайн-сервиса Downradar, который собирает информацию о работоспособности сайтов по всему миру, проблема с доступностью наблюдалась у нескольких десятков крупных российских интернет-площадок — от развлекательных ресурсов до сайтов финансовых и государственных учреждений.

Согласно заявлению эксперта в вопросах информационных технологий Филиппа Кулина, неполадки у ряда российских сайтов связаны с поломкой у доменной зоны .ru DNSSEC (Domain Name System Security Extensions), который представляет собой пакет расширений протокола DNS и позволяет устранить большинство атак, направленных на подмену DNS-адресов.

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Спустя около получаса после возникновения проблем ситуация оставалась без изменений — большинство сайтов в доменной зоне .ru по-прежнему были не доступны для пользователей. Впрочем, часть сайтов в данной зоне не пострадала.