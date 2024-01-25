Компания может представить новые функции ИИ уже в текущем году.

Технологии искусственного интеллекта продолжают активно развиваться, распространяясь во всё большее количество областей человеческой жизни, и производители мобильных устройств тоже шагают в ногу со временем — согласно материалу журналистов Ars Technica, ссылающихся на информацию издания The Financial Times, компания Apple активно работает над внедрением ИИ в свои продукты и следующее поколение iPhone получит новые возможности.

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Сообщается, что начиная с 2017 года Apple активно скупает технологические стартапы, работающие в области искусственного интеллекта, а также нанимает новых сотрудников в данной сфере, что, по мнению ряда аналитиков, свидетельствует о намерениях американской корпорации предложить владельцам своей мобильной продукции новые возможности ИИ в ближайшем будущем.

В настоящий момент Apple не распространяется о своих планах, связанных с технологиями искусственного интеллекта, но, по информации инсайдеров, специалисты компании уже активно работают над созданием собственных языковых моделей, подобных тем, которые используются в системах генеративного ИИ, в том числе в чат-боте ChatGPT.

Предполагается, что Apple позволит пользоваться возможностями искусственного интеллекта непосредственно на мобильных устройствах, практически не обращаясь к облачным сервисам и удалённым серверам, что потребует от специалистов компании особого подхода к данной технологической задаче, предполагающей минимизацию размеров языковых моделей.

Ожидается, что Apple анонсирует поддержку генеративного искусственного интеллекта в рамках мероприятия, запланированного на середину текущего года и посвящённого презентации новой операционной системы iOS 18.

Другие производители мобильных устройств, такие как Google и Samsung, уже представили свои первые девайсы, оснащённые функциями с использованием возможностей генеративного искусственного интеллекта, в то время как Apple, похоже, решила выждать, изучив опыт и оценки пользователей устройств конкурирующих компаний, чтобы представить более удобный и функциональный продукт, который соответствует запросам потребителей.

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Чуть ранее в сети появилась информация, что владельцам смартфонов Samsung серии Galaxy S24 через пару лет придётся платить за возможность использования функций ИИ.