Бесплатно пользоваться возможностями Galaxy AI можно будет лишь до конца 2025 года.

Разрекламированные Samsung функции искусственного интеллекта в новой серии смартфонов Galaxy S24, позволяющие расширить свои возможности в общении, работе и творчестве, с 2026 года могут стать платными, сообщается в материале сайта 9to5Google.

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Источник фото: Samsung

Согласно обнаруженным в документации к Galaxy S24 сноскам, функции Galaxy AI будут предоставляться владельцам смартфонов на бесплатной основе лишь до конца следующего года, то есть в течение почти двух лет. При этом сторонние утилиты, использующие возможности искусственного интеллекта, не являются объектом данного сообщения.

Источник отмечает, что большинство функций Galaxy AI способны работать только при соединении с серверами Samsung, то есть в облаке, поэтому компания может беспрепятственно ограничить к ним доступ — исключение составляют лишь возможности перевода и немногие другие.

Информации о стоимости подписки для возможности использования функций искусственного интеллекта для владельцев Galaxy S24 пока нет, но, согласно опросу, проведённому журналистами издания среди своих читателей, более 70 % не готовы отдавать дополнительные деньги за разблокирование опций ИИ.

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Впрочем, слишком беспокоиться о возможном взимании платы за Galaxy AI, начиная с 2026 года, не стоит — например, компания Google так и не стала требовать деньги с владельцев Nest Hub за возможность использовать функцию определения сна, хотя и анонсировала данное нововведение ранее. Подобным путём может пойти и Samsung, вероятно, изучив отзывы владельцев своих топовых смартфонов нового поколения.