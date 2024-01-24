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Reuters: Tesla готовит недорогой электромобиль для конкуренции с китайскими моделями
Стоимость модели в базовой комплектации не должна превысить $25000.

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Усиливающаяся конкуренция на рынке электромобилей может заставить Tesla пересмотреть свой подход к ценообразованию в сторону удешевления некоторых моделей — по информации агентства Reuters, ссылающегося на целый ряд лиц, знакомых с ситуацией внутри компании, американский производитель электрокаров в будущем планирует выпустить новый электромобиль со сравнительно приемлемой для рядового покупателя ценой.

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Источник фото: ABC News/David Zalubowski/AP

Сообщается, что специалисты Tesla разрабатывают новую модель электрокара следующего поколения на удешевлённой платформе — источники отмечают, что новинка получит кодовое название Redwood, будет представлять собой компактный кроссовер и сможет конкурировать с недорогими китайскими электромобилями и автомобилями с бензиновым двигателем.

Ожидается, что стоимость модели в базовой комплектации не превысит 25 000 долларов США, а её производство начнётся в середине 2025 года — прогнозируемые объёмы выпуска нового электрокара составят около 10 000 единиц в неделю.

Глава Tesla, американский предприниматель Илон Маск, ещё несколько лет назад подогревал интерес публики заявлениями о намерениях выпустить дешёвую модель электрокара с ценником, не превышающим 25 000 долларов США, и, похоже, уже совсем скоро его обещания сбудутся, если, конечно, сроки не будут перенесены, как это уже происходило с электрическим пикапом Cybertruck, к которому у некоторых его покупателей есть целый ряд претензий.

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Китайские производители электромобилей постепенно захватывают данный сегмент рынка — так, компания BYD со штаб-квартирой в Шэньчжэне в четвёртом квартале прошлого года обогнала Tesla по объёмам выпускаемых электрокаров. Американский производитель, похоже, реагирует на изменяющуюся ситуацию и пытается привлечь новых покупателей, удешевляя свои будущие модели, что может помочь в конкурентной борьбе с китайскими автомобильными компаниями.

#tesla #электромобиль #byd
Источник: reuters.com
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