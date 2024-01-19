Рекламные слоганы могут не соответствовать действительности.

Заявления представителей Tesla о впечатляющих возможностях своего электрического пикапа Cybertruck подвергаются критике со стороны владельцев этого «чуда техники», которые столкнулись с недостатками непосредственно в процессе его эксплуатации, говорится в материале издания «The Verge».

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Источник фото: Tesla

Так, Кайл Коннер из Out of Spec Motoring в ходе YouTube-трансляции наглядно продемонстрировал, что заявленный для модели Tesla Cybertruck серии Foundation, оснащённой двумя двигателями, запас хода в 515 километров на практике оказался весьма скромнее — при полном заряде владельцу элетропикапа удалось проехать лишь 410 километров. Отмечается, что повлиять на результат могла не слишком благоприятная температура на улице во время проведения тестов — около 7 °C.

Несмотря на активно продвигаемые маркетологами Tesla заявления о потенциале использования Cybertruck в качестве буксира тяжёлых грузов, владельцы электрического пикапа не в восторге от данной возможности — в тестах одного из хозяев электрокара, результатами которых он поделился на форуме, при буксировке груза весом около 2700 кг на 84-процентном заряде удалось проехать только 290 км.

Впрочем, в будущем Tesla обещает выпустить специальное дополнение, позволяющее увеличить запас хода Cybertruck на 210 км, но дополнительное время ожидания внедрения данного решения вряд ли придётся по душе владельцам электропикапа.

Ещё одну интересную деталь заметили пользователи Reddit – согласно руководству пользователя Cybertruck, владельцам электрического пикапа следует пристально следить за его корпусом и в случае попадания на его поверхность разного рода веществ, в том числе масла, жира, дорожной соли, рекомендуется незамедлительно их удалить, чтобы предотвратить возможные повреждения. Всё дело в том, что на корпус электрокара не нанесено специальное покрытие, которое обычно используется для защиты от нежелательного воздействия.

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В конечном итоге журналисты издания советуют не поддаваться рекламным слоганам, сулящим небывалые возможности — у Tesla Cybertruck есть ряд проблем, которые могут доставить его владельцам определённые неприятности.