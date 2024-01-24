Владельцам судов, перевозящих грузы, приходится значительно увеличивать протяжённость маршрутов доставки.

Немецкая промышленность продолжает страдать от нестабильной обстановки в ряде регионов мира и своей недальновидной политики — к последствиям от собственноручно наложенных на Россию санкций, от которых пострадали немецкие промышленники, добавилось ещё одно, а именно убытки от участившихся нападений на торговые суда в Красном море со стороны йеменских хуситов.

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Источник фото: Коммерсантъ / Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Как сообщает агентство Reuters, обострившаяся на Ближнем Востоке ситуация, в частности в районе Красного моря и Суэцкого канала, вынуждает владельцев морских транспортных судов перестраивать свою логистику, изменяя маршруты на более продолжительные, но сравнительно безопасные, огибающие Африку, что негативным образом сказывается на стоимости и времени доставки грузов по морю, а также их доступности для заказчиков.

В связи с изменившимися условиями немецкая химическая промышленность терпит серьёзные убытки, останавливая часть производственных мощностей на фоне недостатка сырья.

В частности, пострадали такие крупные предприятия, как берлинский завод Tesla, занимающийся выпуском узлов своих электромобилей и окончательной сборкой ряда моделей, компания Gechem, выполняющая смешивание и поставку химикатов для ряда заказчиков, а также крупный производитель специальных химических средств и добавок Evonik.

Отмечается, что немецким химическим компаниям приходится находить новые маршруты доставки сырья, но они не смогут надолго заменить собой морские перевозки. В связи с ограничением производства, объёмы выпуска ряда потребительских средств тоже падают — например, компания Gechem ограничила количество производимых продуктов бытовой химии.

По мнению экспертов, усложнившаяся логистика в сфере морских перевозок негативным образом влияет на и так достаточно ослабленную химическую промышленность Германии, ранее пострадавшую от роста цен на энергоносители и повышения затрат на оплату труда рабочим.

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Химическая промышленность с годовым оборотом в 260 миллиардов евро является третьей по величине отраслью Германии, поэтому её ослабление может ещё больше ухудшить экономическую ситуацию в стране.