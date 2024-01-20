Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Пакистан заявил о появлении гиперзвуковых ракет на вооружении своих войск
Исламабад продолжает наращивать свой военный потенциал.

реклама

Пакистан присоединился к «клубу» стран, имеющих на своём вооружении гиперзвуковое оружие — так утверждают пакистанские военные, о чём сообщила пресс-служба ВВС Пакистана, говорится в материале издания «Военное обозрение».

реклама

Источник фото: EurAsian Times

Источник выдвигает несколько версий появления столь грозного оружия в арсенале Пакистана — по одной из них гиперзвуковые ракеты появились в войсках Исламабада не без помощи Пекина, являющегося одним из основных торговых оружейных партнёров для пакистанских военных.

При этом данный вариант считается маловероятным, так как, по имеющимся данным, гиперзвуковые ракеты производства Китая рассчитаны на запуск с бортов китайских самолётов, которых нет на вооружении у армии Пакистана. Впрочем, ничто не мешало адаптировать китайские системы к имеющейся пакистанской авиационной технике.

Согласно ещё одному предположению, выдвинутому американским военным аналитиком в разговоре с журналистами издания Defense News, гиперзвуковые ракеты, оказавшиеся в распоряжении Исламабада, являются вовсе не новым типом вооружения, а представляют собой изделия под кодовым названием CM-400AKG, которые были куплены Пакистаном у Китая ещё пять лет тому назад. При этом эксперт подверг сомнению, что данные ракеты достигают гиперзвуковых скоростей, а лишь приближаются к ним.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В связи с тем, что Пакистан обладает атомным оружием, гиперзвуковые ракеты могут служить эффективным средством доставки ядерных боезарядов, поэтому новость о появлении «гиперзвука» на вооружении пакистанских военных может вызвать обеспокоенность у ряда государств.

#пакистан #гиперзвук #гиперзвуковые ракеты
Источник: topwar.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Пакистан заявил о наличии на вооружении гиперзвуковых ракет
Удары Ирана по Пакистану свидетельствуют о стратегическом крахе Исламабада
Почему война в Газе не способна спровоцировать прямой конфликт между США и Ираном
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мировые производители лития терпят убытки — металл не оправдал возлагаемых на него надежд
5
Физики изучили самую далёкую галактику во Вселенной и обнаружили чёрную дыру невозможной массы
10
Завершаются лётные испытания дрона-камикадзе Ястреб, способного заменить собой БПЛА Герань-2
1
Опубликовано самое четкое изображение черной дыры в истории
2
Sharp показала новый тип экранов без подсветки
+
Иностранные эксперты назвали стоимость лётного часа для некоторых типов западных боевых самолётов
3
Galax GeForce RTX 4070 SUPER HOF OC Lab станет самой быстрой видеокартой этой модели
1
Два лунных модуля готовятся к посадке
2
Штурмовые клещи российской армии в составе бригады "Ветераны" вошли в Авдеевку с 2 направлений
1
Windows 12 резко увеличит системные требования к железу – понадобится нейропроцессор и 16 Гб ОЗУ
16
Премьера «Сверхъестественное» может вернуться на экраны, актёры обсуждают новые форматы
3
В одном из ТГ-каналов появилась запись поражения украинской лодки русским FPV-дроном
+
В США крипто-майнеры вынуждены останавливать свои фермы в связи с обрушившимися на Техас холодами
2
ВС РФ впервые использовали для удара редкую 4-тонную ракету П-35 - украинские СМИ
4
Созданы маленькие электростанции для выработки электроэнергии с помощью ветра и дождя
+
Reuters: Германия потратит на разработку системы ПВО малой дальности 1,3 миллиарда евро
+
NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER уже доступна в Европе по цене ниже рекомендованной
1
16 ГБ оперативной памяти и процессоры Ryzen 8000 - минимум который потребуется для ПК будущего
7
В исследовании доказали, что генеративная модель ИИ запоминает и думает как человеческий мозг
1
Майкрософт готовит обновление в версии 24H2, которое возможно станет Windows 12
4

Популярные статьи

Что известно о возможном применении ВС РФ гигантской сверхзвуковой противокорабельной ракеты 3М44
4
Что купить на Мегамаркете со скидкой — ловим выгоду, промокод внутри
16
Конфигурация игрового компа за 40 тр для сына
78
Небольшой обзор фильмов ужасов, где действие происходит на корабле
2
Какие процессоры и видеокарты предпочитают российские геймеры, и почему рынок ПК сокращается
26
10 вещей, которые могут вывести из строя ваш SSD — как этого избежать в 2024 году
52
Что известно об ожидаемых в 2024 году процессорах Intel и AMD
15
Почему принудительные обновления Linux хуже обновлений Windows
42
Синергия Xbox series S и Diablo IV
2
Samsung Galaxy S24 vs. S24+ vs. S24 Ultra основные характеристики
4

Сейчас обсуждают

Павел Хамлов
22:36
Каждый развлекается как может. Но я хочу заметить, что на данном ресурсе мне больше нравится читать статьи Чимбы чем «что там у хохлов» и политоту.
Почему принудительные обновления Linux хуже обновлений Windows
Дамен Мершед
22:33
Ну, повышенная комфортность в s23 тоже самое по сути, можно очень теплый желтый экран сделать
Samsung добавит в смартфоны Galaxy S24 свой True Tone
Павел Хамлов
22:32
Это тебе очевидно, но не Чимбалу. Да ладно, со временем разберется с этими вопросами.
Почему принудительные обновления Linux хуже обновлений Windows
Олесь Кука
22:31
И по этому Чумба задрачивает виртуал бокс кучей разных дистрибутивов?))
Почему принудительные обновления Linux хуже обновлений Windows
KiskiFox
22:16
Миллионы сайтов с раздачами торрентов, которые ежедневно блокируют, сейчас охуели
В МИД РФ прошла встреча с делегацией движения ХАМАС
Bearcub
22:16
Даже не надейся.
По всей России продолжается сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы
Суходрищев
22:11
Думаю запускали из Эстонии или Финляндии.
Как украинский ударный дрон смог пролететь 1000 км до Санкт-Петербурга и чем ответит Россия
Суходрищев
22:02
Этому персонажу надо подписи в Израиле собирать.
По всей России продолжается сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы
glavhyilo
21:58
ракеты никчему щас украине просто,если запад полезет,то не через украину.На украине там не станет никто проживать просто,она убита уже по полной-там рекламу горгаза можно снимать-проверь тягу.
В Киеве объяснили, почему на Украину не поставляют «огромное» количество западных ракет
l33t_h4x00r
21:58
главнокомандувач
Оператор ПВО "Стаф" назвал британскую Storm Shadow самой сложной воздушной целью для перехвата
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем