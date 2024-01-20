Исламабад продолжает наращивать свой военный потенциал.

Пакистан присоединился к «клубу» стран, имеющих на своём вооружении гиперзвуковое оружие — так утверждают пакистанские военные, о чём сообщила пресс-служба ВВС Пакистана, говорится в материале издания «Военное обозрение».

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Источник фото: EurAsian Times

Источник выдвигает несколько версий появления столь грозного оружия в арсенале Пакистана — по одной из них гиперзвуковые ракеты появились в войсках Исламабада не без помощи Пекина, являющегося одним из основных торговых оружейных партнёров для пакистанских военных.

При этом данный вариант считается маловероятным, так как, по имеющимся данным, гиперзвуковые ракеты производства Китая рассчитаны на запуск с бортов китайских самолётов, которых нет на вооружении у армии Пакистана. Впрочем, ничто не мешало адаптировать китайские системы к имеющейся пакистанской авиационной технике.

Согласно ещё одному предположению, выдвинутому американским военным аналитиком в разговоре с журналистами издания Defense News, гиперзвуковые ракеты, оказавшиеся в распоряжении Исламабада, являются вовсе не новым типом вооружения, а представляют собой изделия под кодовым названием CM-400AKG, которые были куплены Пакистаном у Китая ещё пять лет тому назад. При этом эксперт подверг сомнению, что данные ракеты достигают гиперзвуковых скоростей, а лишь приближаются к ним.

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В связи с тем, что Пакистан обладает атомным оружием, гиперзвуковые ракеты могут служить эффективным средством доставки ядерных боезарядов, поэтому новость о появлении «гиперзвука» на вооружении пакистанских военных может вызвать обеспокоенность у ряда государств.