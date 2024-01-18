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Сорняки стали практически невосприимчивы к средствам борьбы против них и атакуют посевы США
Американские учёные и фермеры бьют тревогу.

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Американские фермеры и исследователи весьма озабочены стремительным распространением сорных растений, угрожающих различным сельскохозяйственным культурам — согласно материалу, подготовленному журналистами издания «Reuters», такие сорняки, как гигантская амброзия, дикая конопля и кохия представляют огромную опасность посевам.

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Гигантская амброзия. GROW / Ryan DeWerff, University of Wisconsin-Madison

Исходя из исследований учёных и наблюдений фермеров, за последние несколько лет данные сорные растения захватывают всё большие площади сельскохозяйственных угодий и угрожают снизить урожайность на 70 % в случае отсутствия необходимых средств борьбы с этой напастью, эффективность которых в последнее время заметно ухудшилась — сорняки постепенно приспосабливаются к химикатам и оказываются практически не подвержены их воздействию.

Согласно данным аналитиков, компании, занимающиеся выпуском химических продуктов, направленных на уничтожение и противодействующих распространению сорняков, снизили свои траты на разработку и внедрение новых препаратов, продолжая производство зарекомендовавших себя ранее средств, которые в настоящий момент действуют с весьма меньшим эффектом.

По словам представителей химических компаний, замедление изысканий в сфере разработки новых средств борьбы против сорных растений вызвано усилением регулирования со стороны государства, а Агентство по охране окружающей среды США отметило, что хотя ряд продуктов, которые могут потенциально нести вред сельскохозяйственным растениям, проходят более длительную проверку, испытания более безопасных препаратов стараются ускорить.

Фермерам же рекомендуют действовать по старинке и освобождать свои угодья от сорняков вручную — некоторые уже прислушались к данному совету и увеличили количество наёмных рабочих.

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В целом же беспокойство от нашествия сорных культур на фермерские плантации растёт — в настоящий момент страдают посевы в Айове, Миннесоте, Северной Дакоте и Висконсине, и, по словам американских фермеров, площадь поражения сорняками неуклонно растёт.

#сша #сорняки
Источник: reuters.com
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